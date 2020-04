Online coronaklaagmuur om het hart te luchten

Mensen kunnen hun hart luchten op de online Coronaklaagmuur. Beeld Screenshot

Alexander Noordijk en Gerko Tempelman, twee dominees verbonden aan de kerk Stroom Amsterdam, vinden dat er te weinig aandacht is voor negativiteit en hebben daarom de Coronaklaagmuur gelanceerd. Op dit platform worden mensen uitgenodigd hun hart te luchten zonder er een positieve draai aan te hoeven geven.

“Klagen is een kunst,” zegt Tempelman. “En het is cruciaal in de verwerking van dingen die ons vermogen te boven gaan. Daarom hebben we deze klaagmuur opgezet.”

Volgens Noordijk wordt er gedurende de pandemie veel te veel gehamerd op positivisme, waardoor gevoelens zoals teleurstelling of angst opgekropt blijven. “Positief blijven in tijden van corona lijkt een morele plicht. Maar daarmee worden veel gevoelens van verdriet, verlies en frustratie onderdrukt,” zegt hij. “Terwijl het belangrijk is om deze emoties de ruimte te geven, willen we in de toekomst weer verder kunnen, ook als samenleving.”

Belangrijk om te klagen

Klagen via Coronaklaagmuur.nl kan anoniem, tientallen klachten zijn inmiddels geregistreerd. “Toen we trouwden zeiden we JA,” zegt een klager die onlangs in het huwelijksbootje is gestapt. “Maar niet tegen Corona. Toen we trouwden gingen we er niet vanuit dat we lange tijd letterlijk de hele dag met elkaar opgescheept zouden zitten.”

Het platform wordt, niet toevallig, gelanceerd op Goede Vrijdag, de sterfdag van Jezus. “De christelijke traditie leert ons dat als je niet wanhoopt, je nooit echte hoop zult voelen. En daarom is het zo belangrijk om te klagen”, zet Tempelman.