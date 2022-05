Online bank Bunq rukt op in Europa: ‘Wij denken anders dan traditionele banken’

Ali Niknam, oprichter van Bunq. Beeld Dingena Mol

Bunq behoort met een marktwaarde van 1,6 miljard euro inmiddels bij de grote Europese internetbanken. Het bedrijf wordt serieus genomen, ziet Niknam, en dat is niet altijd een voordeel.

Waarom duurde het zo lang voor jullie de eerste overname deden?

“Het duurt helemaal niet lang. Negen maanden voor een overname is volgens mij een snelheidsrecord. We zijn heel enthousiast over deze overname. We krijgen er in één klap 5,4 miljoen gebruikers bij.”

Wat doet Tricount precies?

“Met Tricount kunnen mensen bijhouden wat iedereen heeft betaald. Als je met een stel op vakantie gaat betaalt de een het uitstapje, een ander weer het restaurant enzovoorts. Op het einde van de rit zie je wie wat verschuldigd is. In Frankrijk is het razend populair, daar is Tricount zelfs een werkwoord, zoiets als googelen.”

Is dit het soort overnames waar Bunq naar op zoek is?

“Ik ben hier heel enthousiast over. Wij zijn een techbedrijf. Wij vragen ons af: hoe kunnen we de klant ontzorgen? De ene keer is het een bancair product, zoals een hypotheek waarbij je binnen 24 uur weet of je geaccepteerd wordt of een spaarrekening. Soms is het niet bancair, bijvoorbeeld onze mogelijkheid btw opzij te zetten of potjes aan te leggen en te budgetteren. Dat geeft de klant overzicht over zijn financiën. We hebben een bankvergunning omdat klanten dan weten dat hun geld veilig is bij ons.”

Maar jullie zijn geen bank zeg je. Wat dan wel?

“Wij hebben een andere visie dan de traditionele banken. Bij ons krijg je bijvoorbeeld rente op al je rekeningen, niet alleen op de spaarrekening. En bij de spaarrekening hebben we spaardoelen. Sparen voor een doel vinden mensen leuker dan gewoon sparen en het werkt effectiever. Wij denken niet vanuit producten, maar vanuit de klant. Wat wil die en hoe kunnen we daarin voorzien. Mensen willen dat hun financiën beheren gemakkelijk is, ze willen overzicht en controle. Daarin voorzien wij. Op die manier groeit het klantenbestand.”

“Ik wil dat Bunq een internationaal consumentenmerk wordt, zoals TomTom. Ik merk dat we de laatste jaren ook serieus genomen worden. We hebben een leiderschapsrol. Kijk bijvoorbeeld naar Tikkie: dat is gebaseerd op Bunq betaalverzoek.”

Is dat een leiderschapsrol op technisch gebied?

“Ik krijg ook heel veel steun uit de bancaire wereld voor onze rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder. DNB schrijft voor hoe we witwassen moeten bestrijden. Wij vinden dat we een betere en efficiëntere aanpak hebben, maar DNB wil dat we het op de voorgeschreven manier aanpakken. Veel banken steunen ons, maar zelf zijn ze te bang om tegen DNB in te gaan.”

Ruzie met de toezichthouder is riskant. Zijn jullie daar niet bang voor?

“Laat ik vooropstellen dat onze relatie met DNB heel goed is, ook op het gebied van voorkomen van witwassen. Maar we zien dat er miljarden besteed worden aan bestrijding van witwassen en dat het helemaal niet effectief is. ABN Amro rekent klanten die hoge kosten al door en andere banken zijn daar ook mee bezig. Wij doen dat via kunstmatige intelligentie. Dat levert goede resultaten op en is veel sneller en efficiënter. Die nieuwe technologie mogen we niet toepassen van DNB en daarover voeren we nu een rechtszaak.”