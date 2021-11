Ongeloof om website die claimt coronavirus in buisje aan te bieden: ‘Dit is niet de bedoeling’

Beeld ANP

“Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en mensen die hier gebruik van maken enorme risico’s nemen,” laat een woordvoerder van de IGJ weten.

‘Wil je zelf bepalen wanneer je besmet raakt met het coronavirus? Met de coronakit kan je die keuze zelf maken!’ Het is de openingsboodschap van jaikwilcorona.nl, een pas gelanceerde website die op sociale media de tongen losmaakt. Voor een bedrag van 33,50 euro kun je volgens de site een ‘coronakit’ kopen die een besmetting met corona garandeert. In de kit zit onder meer een buisje met daarin een vloeistof, verrijkt met het coronavirus, plus een gesealde testcassette om je besmetting te testen.

“De site is ons ook onder ogen gekomen,” reageert Margreeth Fernhout, woordvoerder van de IGJ. “Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en mensen die hier gebruik van maken enorme risico’s nemen. Niet alleen voor zichzelf, want Covid-19 is natuurlijk een gevaarlijke ziekte, maar ook voor de volksgezondheid in z’n algemeenheid.”



Veel verbazing

Voor de inspectie gaat het om een gloednieuwe casus. “We beraden ons nog op vervolgstappen en hebben daar overleg over met onze partners in toezicht en handhaving,” aldus Fernhout. Deskundigen reageren verbaasd op het bestaan van de website. ‘In het land waar alles moet kunnen vind ik dit wel een dieptepunt,’ twittert viroloog Marion Koopmans.

Technologie-expert Danny Mekic reageert geschokt en doet een oproep op de beheerder van het domein. ‘Neem jullie verantwoordelijkheid, wacht niet op aangiftes of brieven van de inspectie, en haal de website offline,’ schrijft hij.

De beheerders van de website waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.