Ongeloof bij advocaten om behandeling Inez Weski: ‘Ze hadden haar toch gewoon kunnen uitnodigen voor verhoor?’

Advocaat Inez Weski. Beeld ANP

De relatie tussen strafrechtadvocaten en justitie staat al enkele jaren onder hoogspanning. Omdat de criminaliteit verhardt, laat ook het OM steeds meer zijn spierballen zien. “De straffen vliegen omhoog en de opsporingsmiddelen stapelen zich op,” zegt Sander Janssen, advocaat van Willem Holleeder, Benoauf A. en Omar Lkhorf. “Het OM en de rechterlijke macht stellen zich harder op in de richting van verdachten en dat maakt dat de belangen voor die verdachten groter worden.”

Het respect is weg, het wantrouwen groot. Het liquidatieproces Marengo, rond de groep van Ridouan Taghi, loopt als een rode draad door die ontwikkelingen. Het OM beschuldigde eerder vier advocaten van het lekken van informatie naar criminelen, maar zij werden na onderzoek vrijgepleit. Dat de politie twee advocaten volgde tot in Dubai, zorgde voor meer olie op het vuur. De tip dat zij Taghi daar zouden ontmoeten, bleek niet te kloppen.

Andersom ging ook de verdediging er geregeld met gestrekt been in. Zo werden de rechters van Marengo drie keer tevergeefs gewraakt en werd er aangifte tegen het OM gedaan. En dat allemaal in een proces waar de spanningen al hoog waren opgelopen door de moorden op de broer van de kroongetuige, diens advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Kwetsbaarheid van advocaten

De aanhouding van Weski betekent een nieuw dieptepunt in de al vertroebelde relatie. “Moest het echt op deze manier?,” vraagt Gerald Roethof, advocaat van Jos B., zich af. “Waarom kiest het OM ervoor mevrouw Weski nú op te sluiten, na eerder tot tweemaal toe vorig jaar op zittingen te hebben aangeven dat zij geen reële verdachte is? Iemand van haar staat van dienst, iemand op zo’n leeftijd. Marengo is al zo explosief, zo vergiftigd. Deze arrestatie voegt alleen nog maar meer gif aan de ketel toe.” Het onderzoek tegen Weski loopt naar verluidt al een jaar. “Als ze al die maanden niet opgepakt hoefde te worden, hadden ze haar nu gewoon kunnen uitnodigen voor verhoor.”

De arrestatie van Weski is een indringende boodschap aan alle advocaten, zegt Janssen. “Het laat zien dat zélfs iemand met het statuur van Weski mogelijk – ik benadruk: mogelijk – is gebracht tot handelingen die niet mogen. Het maakt je bewust van je eigen kwetsbaarheid. Je gaat mij niet horen zeggen: dit kan mij niet overkomen, want we hebben hier te maken met een heel uitzonderlijke situatie.”

De advocaten benadrukken dat ze niet weten welk bewijs er tegen haar ligt. Niettemin schaart het gros van de advocatuur zich achter de Rotterdamse strafpleiter. De overtuiging: mocht Weski inderdaad in de fout zijn gegaan, dan moet er meer aan de hand zijn geweest, zoals dreigementen richting haar familie. Dat gevoel wordt bevestigd door bronnen in politiekringen. Weski zou zwaar onder druk zijn gezet.

Het gebeurt vaker dat verdachten druk uitoefenen op advocaten, maar de geschiedenis kent bijna geen voorbeelden van advocaten die daarvoor zijn gezwicht. “Het OM zal met zeer overtuigend bewijs moeten komen dat Weski de fout is ingegaan,” zegt Bart Swier, advocaat van Ali B. “Anders zijn de rapen gaar en ontstaat er een groot probleem tussen advocatuur en het OM.”

Wie wil Taghi bijstaan?

De arrestatie zorgt ook voor praktische problemen rond Marengo. Weski stond met Taghi en de broers Mao en Mario R. drie verdachten bij. Eerder legden Peter Schouten en Onno de Jong al de verdediging neer van kroongetuige Nabil B. Dit betekent vier verdachten zonder advocaat: het wordt nog een hele klus om dat probleem te tackelen.

Wie wil Taghi nu nog bijstaan? De meeste advocaten zeggen voor nu ‘nee’. Ze hebben een te klein kantoor, hebben al zoveel zaken of het conflicteert met andere cliënten die ze bijstaan. Advocaten die alleen anoniem hun verhaal willen doen, geven aan dat ook de vergiftigde sfeer in Marengo een rol speelt. Knoops, die bij het internationaal strafhof verdachten bijstaat die worden verdacht van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, is een van de weinigen die niet bij voorbaat ‘nee’ zegt. “Ook Taghi verdient rechtsbijstand. Zo’n zaak moet je dan wel met een of twee collega’s doen. Er zijn genoeg competente advocaten die dat kunnen.”

‘Wantrouwen groeit’

Door de arrestatie staat de advocatuur in een kwaad daglicht, zeggen raadslieden. “Het schept onterecht een beeld van: zie je wel, advocaten zijn niet in staat zich te weren tegen de harde drugscriminelen,” zegt Janssen. Ook Knoops merkt dat door Marengo het wantrouwen richting advocaten groeit. In de samenleving, maar ook in de politiek. “Er liggen al wetsvoorstellen klaar, bijvoorbeeld dat verdachten die in de Extra Beveiligde Inrichting zitten straks maar maximaal twee advocaten mogen hebben. Er wordt een beeld gecreëerd dat het onder advocaten een wildwesten is.”

Advocaten hebben het gevoel dat ze onder een vergrootglas liggen, maar hoe zit dat bij officieren? Bij het OM is geen toezicht, zegt Knoops. Hij krijgt bijval van collega Michel van Stratum: “Officieren kunnen net als advocaten fouten maken. Maar wie roept hen tot de orde?” Hij ziet hierin ook een taak voor de rechters: “Die tikken af en toe de advocaat op haar vingers, maar mogen ook scherper zijn naar het OM. Dat officieren weten dat het gevolgen heeft als ze over de schreef gaan.”

De verhoudingen tussen OM, rechters en advocatuur zijn op een aantal fronten aan verbetering toe, erkent ook advocaat Peter Plasman. “Om die verbetering te bereiken zou het helpen dat betrokkenen niet met vingers gaan wijzen maar de hand in eigen boezem steken. Op grond van wat ik waarneem vind ik het helemaal niet zo gek dat er soms wat wantrouwend naar de advocatuur wordt gekeken. Nu al een relatie leggen tussen de aanhouding van Weski en verslechterde verhoudingen is bij gebrek aan kennis voorbarig.”

Natuurlijke vijand

Het liefst zien de advocaten de relatie met het OM verbeteren. “We moeten als hele strafrechtketen de kans op dit soort excessen proberen te verkleinen,” zegt Janssen. “Advocatuur, OM en rechterlijke macht zouden meer moeten samenwerken, ook al vertegenwoordigen we in de rechtszaal verschillende belangen.” Volgens advocaat Serge Weening zijn de verhoudingen ‘in het algemeen respectvol’. Maar: “Er zijn te veel advocaten en officieren die elkaar als natuurlijke vijand zien. Dat is jammer, want als je elkaar gaat bestrijden, gaat dat ten koste van de inhoud.”

Roethof is het daarmee eens en waardeert daarom het initiatief van het Amsterdamse Gerechtshof, dat onlangs een bijeenkomst met advocaten, rechters en het OM organiseerde om ‘knelpunten’ te bespreken. “Als togadragers streven we allemaal hetzelfde doel na: rechtvaardigheid. We dreigen het begrip en respect te verliezen. Als dingen krom dreigen te gaan, moeten we met elkaar in gesprek durven te gaan en het samen oplossen.”