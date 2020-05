Ongekend waterdrama in Scheveningen: niet eerder ging het zo mis

Leden van de KNRM trotseren het opvliegend schuim tijdens de hervatte zoektocht naar de vermiste watersporters bij het Noordelijk Havenhoofd. In totaal zijn er vijf mensen omgekomen. Beeld ANP

Het gaat onder meer om een groepje zeer ervaren surfers, dat ook getraind was als lifeguard. Maandag waren zij volgens meerdere bronnen bezig met een training voor reddend zwemmen. Volgens de KNRM zijn zoveel sterfgevallen in één klap ‘voor Nederland ongekend’.

Sinds maandagavond zijn er vijf lichamen gevonden bij het Scheveningse strand. Een groepje zeer ervaren zwemmers en surfers was eerder die avond eropuit getrokken voor een lifeguard-training in de ruwe zee. Het gaat volgens hoofd communicatie van de KNRM, Kees Brinkman om ‘zeer ervaren surfers, die in de kringen rond het reddingsstation ook bekend waren’.

Scheveninger Pat Smith, nachtburgemeester van Den Haag, frontman van de band Splendid en zelf ook begenadigd surfer, kende het groepje en bevestigt dat het om zeer ervaren surfers gaat met diploma’s voor reddend zwemmen. “Het gaat om een groep jongens die internationaal geschoolde lifeguards zijn. Dit zijn écht geoefende zeehelden. Het is maandag alleen helemaal mis gegaan.”

‘Drama’

De KNRM-zegsman noemt het ‘een drama’. “Voor Nederland is dit ongekend. Als er surfers omkwamen dan waren het altijd incidenten met één surfer,” verklaart Kees Brinkman. “Dit is voor zover ik weet niet eerder voorgekomen.”



Volgens Smith was het groepje aan het oefenen voor reddend zwemmen. “Ik zie heel veel reacties in de trant van: ‘surfers brengen KNRM-mensen in gevaar’. Maar deze jongens waren dus juist bezig met reddend zwemmen,” benadrukt hij. “Juist op dit soort momenten is het de moeite waard om te trainen.” De omstandigheden waren maandag bar en boos, er stond een harde wind, maar wat de situatie extra bemoeilijkte was een dikke laag schuim op de zee.

Reddingswerkers ploegden door het schuim. Beeld EPA

‘De fitste’

Smith: “De wind is toegenomen en gedraaid van noordnoordwest naar noordnoordoost. Daardoor krijg je heel veel stroming. Schuim hoopte zich op tot een meter of drie hoog. Daardoor kun je niet ademen. Ik heb één van die jongens maandag nog gesproken en hij was helemaal verbijsterd. Hij zag het ook echt niet aankomen. Deze jongens waren bezig met een training voor het redden van anderen, daarbij hebben ze nu zelf het leven gelaten. Twee van hen zijn in Hawaii geweest voor reddingszwemmen en hebben een Ironman-challenge gedaan. Dit zijn echt de fitste van de surfcommunity.”



Volgens Scheveninger Smith gaat het bij dit groepje om door de International Surf Federation (ISF) getrainde jonge mannen. “Het is echt de cream of the crop van de organisatie,” benadrukt hij. “Ze trainen op dit soort dagen en ook op rustige dagen, dan zwemmen ze bijvoorbeeld van de haven naar de pier en terug.”

Hulpverleners bergen een lichaam dat gevonden werd tijdens de hervatte zoektocht naar de vermiste watersporters bij het Noordelijk Havenhoofd. Beeld ANP

Hotspot

Scheveningen is een hotspot voor surfend Nederland. “Scheveningen is de hotspot voor het surfen, het staat erom bekend, dat gaat het hele jaar door,” aldus de KNRM-woordvoerder. Naast het ouderwetse windsurfen, op een plank met een zeil, wordt er ook veel aan kitesurfen gedaan. Daarbij sta je op een klein surfboard en laat je je voorttrekken door een vlieger. De plek waar de surfers maandag in de problemen kwamen, bij het havenhoofd, staat juist bekend als geliefde plek voor golfsurfers. Hierbij laat je je door de aanrollende kracht van de golven en de branding naar het strand drijven op een surfplank.

Los van het groepje ervaren zwemmers, zou het volgens de politie ook gaan om twee surfers uit Delft. De Scheveningse surferscommunity werkt volgens Pat Smith al aan een manier om hen te gedenken. “Na afloop van zulke gebeurtenissen, volgt er altijd een mooi herdenkingsmoment: circle of love noemen we dat. Dan peddelen er heel veel mensen uit met hun surfboards en vormen die samen een hele grote kring.”

Medewerkers van de KNRM zoeken naar mensen die bij het Noordelijk Havenhoofd bij de kustplaats in problemen zijn gekomen. Beeld ANP

Kustwacht staakt zoektocht naar vijfde surfer

De Kustwacht heeft de zoektocht naar het vijfde slachtoffer van het surfdrama van maandagavond gestaakt. ‘Aan het begin van de middag is de zoekactie op het water en vanuit in de lucht in overleg met de hulpdiensten beëindigd. Helaas is de vijfde persoon niet gevonden. We wensen alle nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd,’ twitterde de Kustwacht dinsdagmiddag.

“We hebben lange tijd onder lastige omstandigheden een klein gebied waar de slachtoffers zijn gevonden grondig doorzocht met boten, voertuigen en vanuit de lucht. Maar hebben helaas niks gevonden. Op een gegeven moment moet je de lastige beslissing nemen om te stoppen met zoeken,” aldus een woordvoerder van de Kustwacht tegen het ANP.

Hij sluit zeker niet uit dat op een later moment het stoffelijke overschot nog ergens wordt aangetroffen. Voor zover de politie Haaglanden heeft kunnen vaststellen, is de vermiste man een 23-jarige Delftenaar.