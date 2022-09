‘Ongekend’ pakket voor ongekend slechte tijden

Na de marathonsessie van dinsdagnacht kwam het kabinet woensdagavond alweer bijeen om de laatste details te bespreken. Beeld BART MAAT/ANP

Er ging een laatste marathonsessie van veertien uur onderhandelen aan vooraf, maar woensdagochtend om 05.23 uur klonk er applaus. En luttele uren later lekten de vruchten van alle gesprekken tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie uit: hun kabinet gaat met Prinsjesdag flink uitpakken. Zo’n 16 miljard euro aan kortingen, belastingverlagingen en hogere toeslagen moeten burgers lucht gaan geven volgend jaar.

Wie door de oogharen naar de plannen kijkt, ziet de rode draad in het pakket: werken moet weer gaan lonen, bedrijven en mensen met spaargeld en tweede huizen gaan meer belasting betalen en de energierekening moet gedrukt worden.

De achterliggende gedachte is: door bedrijven en rijkere burgers zwaarder te belasten, wordt de kloof met lagere inkomens weer wat meer gedicht. Het kabinet vergaderde de afgelopen weken met een rapport op schoot waaruit bleek dat de welvaart in ons land niet eerlijk is verdeeld. 10 procent van de rijkste Nederlanders bezit liefst 61 procent van het vermogen (exclusief pensioen), bleek kort voor de zomer. Ook daar moet meer aan gedaan worden, was het idee.

Dit jaar niets extra’s

Domper op de ‘feestvreugde’ richting Prinsjesdag is wel: de komende maanden zit er voor de grootste groepen Nederlanders niets meer in het vat. Hoe de ambtenaren op Financiën ook peinsden: ofwel uitvoeringsdiensten als de Belastingdienst kunnen het niet aan, of het gebrek aan ambtenaren maakt het onmogelijk.

Want geld, dat lijkt het probleem niet. De economie draait immers nog volop. De remedie voor het komende jaar en deels daarna: hoger minimumloon, hoger AOW, hogere zorgtoeslag, hogere huurtoeslag, lagere inkomstenbelasting, lagere accijns op brandstof.

Wie die ‘cadeautjes’ betaalt is ook duidelijk: mkb’ers zien de vennootschapsbelasting stijgen, wat 1,5 miljard euro oplevert. Vermogenden zien hun bezit zwaarder belast in box 3, waarmee uiteindelijk 300 miljoen extra wordt geïnd. En bij energiebedrijven die meer belasting gaan betalen wordt 2 miljard euro opgehaald. Dat is nog los van wat de staat eerder zelf al verdiende aan de hogere gasprijs.

Ook middeninkomens

Al met al komt het kabinet uit op ongeveer het dubbele pakket van waar het dit jaar mee kwam. Nu al wordt bijna 7 miljard euro uitgegeven om de koopkrachtdreun te ‘dempen’, aldus Rutte. Maar dat kon de sombere economische vooruitzichten dus niet verhelpen.

Grote vraag is nu vooral of het pakket van Prinsjesdag terechtkomt bij de mensen die het écht nodig hebben. Want dat zijn naast de laagste inkomens inmiddels ook de middeninkomens. De regeringspartijen lijken dat wel te proberen. Want dit jaar nog verlaagde het kabinet de btw op energie. Dat laat het kabinet nu echter varen, omdat daarvan ook de rijkere mensen profiteerden. In plaats daarvan wordt in 2023 de energiebelasting fors verlaagd. Zo profiteert verhoudingsgewijs de armere Nederlander, omdat die vaker in slecht geïsoleerde woningen leeft.

Het verhogen van toeslagen en het minimumloon is nog zo’n middel: zo kan gerichter hulp worden geboden, denkt het kabinet. Al schiet het op een ander front nog steeds met een kanon, want de korting op de accijnzen op brandstof worden doorgezet tot juli volgend jaar. Verhoudingsgewijs profiteren welgestelden daar meer van dan armere Nederlanders, ook omdat zij meer verbruiken. Tegelijk geldt ook: zo worden middeninkomens óók geholpen. Daarentegen verhoogt het kabinet de reiskostenvergoeding (van 19 cent) niet.

Al met al telt het pakket op tot een bedrag van een slordige 16 miljard euro. En dus waren Haagse bronnen gisteren niet terughoudend om, hoewel Prinsjesdag nog bijna drie weken weg is, het ‘goede nieuws’ alvast toe te lichten. ’s Morgens was immers uit cijfers van het CBS nog eens gebleken dat de inflatie deze maand is opgelopen naar 13,6 procent. Het antwoord van het kabinet op al die zorgen kan dus niet snel genoeg komen.