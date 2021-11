Ongehoord Nederland vanaf voorjaar 2022 twee keer per week op de buis

ON! interviewt een man op het Plein voor de Tweede Kamer tijdens een demonstratie over het coronabeleid Beeld ANP / Peter Hilz

Volgens vertrekkend NPO-bestuursvoorzitter Sheila Rijxman is er inmiddels toch overeenstemming bereikt, zo vertelt ze een interview met Trouw. Eerder deze maand hintte NPO-directeur Frans Klein al dat ON! van Arnold Karskens mogelijk een middagprogramma zou krijgen, maar ook dat de budgetonderhandelingen daarover nog stroef verliepen.

Klein sloot toen niet uit dat als het geschil niet zou worden opgelost, ON! in 2022 helemaal geen programma’s zou kunnen maken. Ook Het Zwarte Pietenjournaal van ON!, te zien op YouTube, publiceerde ruim een week geleden nog een aflevering met de titel Op zoek naar zendtijd. Volgens de NPO zijn de gemaakte afspraken inmiddels rond.

ON! stelt zich al sinds de oprichting op als een omroep die ‘een kritisch geluid laat horen over onder meer het klimaat, de EU en immigratie’. In het nieuwe middagprogramma, Ongehoord Nieuws, schuiven volgens Karskens straks ‘politici en commentatoren aan die elders niet of nauwelijks aan bod komen,’ zo vertelt hij dinsdagavond in een video. Het programma zal vanaf het voorjaar twee keer per week te zien zijn op NPO 1, tussen 12 en 1.

Aspirant-omroep

Ongehoord Nederland kreeg afgelopen zomer al officieel de status van aspirant-omroep. Dat betekent dat ze de komende vijf jaar programma’s mogen maken voor de NPO. De Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media zitten desalniettemin in hun maag met de nieuwe omroep, zo bleek vorige maand uit uitgelekte stukken in handen van Trouw. Ze gaven weliswaar een positief advies, maar dat kwam doordat er geen formele grond was om de omroep te weigeren. Harde toetsingscriteria ontbreken, klaagden de partijen.

Hoewel Karskens een stabiele factor is bij ON!, lijkt het er intern onrustig. Begin november trad voorzitter Taco Dankers af na ophef rond antisemitische uitingen en ook parlementair verslaggever Ernst Lissauer is sinds enkele weken weg. Vorig jaar verliet ook de rechts-radicale journalist Joost Niemöller de omroep wegens onmin en zwaaide publicist Haye van der Heyden, die Holocaustontkenners een podium wilde bieden, af.

In Trouw zegt Rijxman dat ON! een doelgroep wil vertegenwoordigen die zich niet gehoord voelt. “Ze praten bijvoorbeeld met ongevaccineerden, want zij vinden dat daar te weinig aandacht voor is. Dat die mensen worden geboycot. Volgens mij is dat totaal niet aan de orde, maar zij vinden van wel,” aldus Rijxman. “Dus nu zitten ze vanaf januari in het bestel, maar ze moeten zich, net als alle andere omroepen, wel houden aan de journalistieke codes.”