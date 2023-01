Onfortuinlijke uil met verdraaide nek krijgt fysio- en lasertherapie in vogelopvang

De kop van de uil staat in een nogal vreemde positie. Beeld Vogelklas Karel Schot

Uilen staan erom bekend dat ze hun kop ver kunnen draaien, maar dat zit er bij deze kerkuil voorlopig niet in. Een deel van zijn nek staat vast en kan niet draaien. Het dier blijkt torticollis te hebben, ook wel bekend als een draainek. De aandoening, die ook bij (jonge) mensen voorkomt, wordt vaak veroorzaakt door een verkeerde hoofdbeweging.

Of dat ook bij de kerkuil het geval is, is niet bekend. “Vertellen deed hij het ons natuurlijk niet. Torticollis kan verschillende oorzaken hebben. Hij kan geschrokken zijn en ergens tegenaan zijn geklapt. Dat is wat we in dit geval vermoeden,” zeggen ze bij de Vogelklas Karel Schot.

Heel uniek is zijn probleem overigens niet. De vogelopvang heeft ziet wel vaker uilen en andere vogels met dezelfde aandoening.

Fysiotherapie en laserbehandelingen

Toen de vogelopvang het dier halverwege december binnenkreeg, startten verzorgers een behandeling en verzorgden en ondersteunden ze de kerkuil waar ze konden. “Maar helaas, het hoofd van onze kerkuil bleef maar in een vreemde positie staan.”

Ze besloten het over een andere boeg te gooien en klopten aan bij een dierfysiotherapeut in Hellevoetsluis. “Een aantal van onze vogelpatiënten heeft daar in het verleden veel baat bij gehad,” zegt Monique de Vrijer van de opvang. Ook de onfortuinlijke kerkuil krijgt nu fysio- en lasertherapie. In de tussentijd wordt het dunne nekje dagelijks gemasseerd.

Of de vogel er bovenop komt, vindt De Vrijer nog te vroeg om te zeggen. “Hij heeft nog veel last, maar eet goed en kan rechtop staan. Ook lijkt de wervel door de behandelingen los te komen. We zijn dus voorzichtig positief, maar hij heeft nog een hele weg te gaan. Over het algemeen duurt het herstel maanden. Het is dus afwachten.”