Onenigheid in coalitie over vervolgen uitgeprocedeerden

In de coalitie is hommeles over het voorstel van het CDA om uitgeprocedeerde asielzoekers te vervolgen die weigeren terug te keren. De Christenunie (CU) noemt het plan, dat steun krijgt van de VVD, slecht. De CU vreest een heksenjacht. D66 noemt het CDA-idee onzinnig.