Onenigheid binnen het kabinet over bezuinigingen: ‘Het wordt er niet gezelliger op’

In het kabinet is een hoogoplopende strijd gaande over de geldtekorten van Rutte IV. Het woord ‘bezuinigen’ valt, maar niet alle partijen zijn voor. Bovendien steggelen de coalitiepartners over de vraag of de automobilist moet opdraaien voor extra klimaatmaatregelen.

De laatste jaren strooide het kabinet met miljarden, maar nu de schulden oplopen, valt na lange tijd het woord ‘bezuinigen’ weer in Den Haag. Regeringspartijen VVD en CDA vinden het welletjes met de spendeerdrift, maar vinden coalitiepartner D66 op hun weg, dat liever het begrotingstekort laat oplopen. En het wonderlijke is: D66-leider Sigrid Kaag staat als minister van Financiën lijnrecht tegenover haar eigen partijgenoten.

Deze strijd leidt tot spanning achter de schermen, melden bronnen rond de regering en de coalitie. Vooral omdat de coalitiepartijen onderling ook nog verdeeld zijn over welke extra klimaatmaatregelen er op korte termijn moeten worden genomen. “We komen op het punt dat ministers lijnrecht tegenover elkaar staan,” stelt een coalitiebron.

Daarom is er de komende dagen topberaad ingelast met kabinetskopstukken. Binnen een week wil het kabinet namelijk de voorjaarsnota presenteren, de jaarlijkse bijstelling van de rijksbegroting. Dat vaste, jaarlijkse moment is om te kijken hoe de overheidsfinanciën ervoor staan. En het antwoord is: niet best.

Niet op de pof leven

Jarenlang kon het kabinet ‘goedkoop’ geld lenen, maar door de gestegen rente is minister Kaag daar dit jaar naar verwachting 1,1 miljard euro meer aan kwijt dan verwacht. In de komende jaren loopt dat bedrag verder op, tot 5,8 miljard per jaar.

Een andere ‘tegenvaller’ is dat de asielopvang minstens 3 miljard euro meer gaat kosten, vanwege de hoge instroom. Er wordt zelfs al gevreesd voor 6 miljard euro extra, zeggen betrokkenen. En dan moeten er ook nog eens miljarden worden uitgetrokken voor compensatie aan Groningen, waarvan iedereen zegt dat daar een ereschuld openstaat. Dat alles slaat gaten in de begroting.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steggelen achter de schermen over hoe die hogere uitgaven moeten worden betaald. VVD en CDA – en in enige mate ChristenUnie – vinden dat ministeries moeten bezuinigen.

Ook Kaag vindt dat er al te lang te veel geld wordt uitgegeven. Voor compensatie van de hoge energierekeningen (prijsplafond) werden bijvoorbeeld miljarden euro’s uitgetrokken, zonder dat daar extra inkomsten tegenover stonden. De staatsschuld nog verder laten oplopen, wil ze niet. “We kunnen niet op de pof leven.”

Tegelijkertijd is haar eigen D66-fractie níét voor bezuinigingen, zeggen betrokkenen. Dit kabinet is een ‘investeringskabinet’, klinkt het. Daar horen bezuinigingen niet bij.

Hogere taks op vermogens

Liever wil D66 de belastingen verhogen, bijvoorbeeld door een hogere taks op het vermogen van burgers (lees: spaargeld, bezit, woningen) of bedrijven. De partij staat daarmee lijnrecht tegenover de coalitiepartners én de eigen minister. Maar achter de schermen sust D66: “Ook hier komen we wel uit.”

Wat de discussies in het kabinet echter moeilijker maken, is dat voor 1 mei het kabinet ook tot extra klimaatmaatregelen wil komen. Om de C0 2 -uitstoot te verminderen, liggen voorstellen op tafel om meer te betalen voor autorijden, gas en vliegen. En die discussie, die dus synchroon loopt aan die over geld, is explosief.

Zo lekte dinsdagavond uit dat minister Rob Jetten (Klimaat) een plan heeft om het rijden in benzine- of dieselauto’s volgend jaar flink duurder te maken, net als de aankoop van die wagens. Het idee: hoe hoger de kosten, hoe minder er gereden wordt in de ‘vieze’ auto’s. Maar die plannen gaan ‘autopartij’ VVD, maar ook het CDA, te ver. VVD en CDA keerden zich maandag in een debat met Jetten tégen extra belastingen voor burgers.

‘Jetten gaat te ver’

Toch komt Jettens plan volgens ingewijden niet uit de lucht vallen. Om tot klimaatmaatregelen te komen, ging de D66-minister alle betrokken ministeries langs om ideeën te oogsten. Nu Jetten daar maatregelen uit heeft gedestilleerd, is een aantal ministers boos op hun collega. “Jetten gaat veels te ver.”

Een ander noemt het echter weer ‘logisch’ dat er onderlinge spanning is. “Ministers moeten meer doen om klimaatdoelen te halen. Tja, dat raakt hun beleid en dat doet pijn. Ook omdat het de burger raakt als autorijden of gas duurder wordt.”

In die cocktail van schaarste en interne strijd moet het kabinet dus een voorjaarsnota opleveren én met klimaatmaatregelen komen. Of dat lukt? “Tot nu zijn we overal uitgekomen,” zegt een ingewijde. “Maar het wordt er niet gezelliger op.”