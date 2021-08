Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

Bloemen, kaarsjes en steunbetuigingen gericht aan Peter R. de Vries op de Lange Leidsedwarsstraat, waar de misdaadverslaggever werd neergeschoten. Beeld ANP

Ook gaat de OVV kijken of het OM steken heeft laten vallen rondom de broer van kroongetuige Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum.

Peter R. de Vries trad het laatste jaar op als vertrouwenspersoon van Nabil B., die kroongetuige is in het Marengo-proces tegen de bende van Ridouan Taghi. Een week nadat Nabil B. werd gepresenteerd als kroongetuige werd zijn broer Reduan vermoord. Het OM heeft eerder aangegeven de risico’s niet goed te hebben ingeschat. In september 2019 werd Nederland opnieuw opgeschrikt, toen Nabil’s advocaat Derk Wiersum werd vermoord.

Tjibbe Joustra

Met de verbreding van het onderzoek en het overdragen aan de OVV komt Grapperhaus tegemoet aan de steeds groter wordende druk om afstand te nemen van Tjibbe Joustra, die in eerste instantie was aangesteld om onderzoek te doen naar de beveiliging van De Vries. Volgens Peter Schouten en Onno de Jong, die kroongetuige Nabil B. bijstaan, kon Joustra niet objectief optreden in deze kwestie.

Grapperhaus: “De verschrikkelijke moord op Peter R. de Vries heeft een enorme impact gemaakt in Nederland. Gezien het grote maatschappelijke belang van het onderzoek naar zijn beveiligingssituatie, hecht ik zeer aan breed draagvlak voor het onderzoek. Nadat ik de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd heb met betrokkenen en deskundigen, heb ik besloten de OVV te vragen het onderzoek te doen.”

Royce de Vries, de zoon van Peter, is blij dat het onderzoek wordt verbreed, zegt hij tegen de Volkskrant. “Niet alleen mijn vader is vermoord, maar ook twee andere onschuldige mensen. Dat kun je geen incident meer noemen. Het kroongetuigensysteem zoals toegepast in Marengo voldoet niet, en brengt onschuldige mensen ernstig in gevaar. Het Openbaar Ministerie heeft daarop kennelijk geen adequaat antwoord.”