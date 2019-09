Onderzoeksraad: overheid doet te weinig om ongelukken op bruggen te voorkomen

Hulpdiensten bij de Den Uylbrug waar in 2016 een fietser om het leven is gekomen toen de brug plotseling openging. Beeld ANP

Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag in een ontluisterend rapport. De problematiek is niet uniek is voor de gemeente Zaanstad, maar een landelijk probleem betreft. Naar aanleiding van het gepubliceerde rapport kondigt de minister aan te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid van beweegbare bruggen in Nederland te verbeteren.

Op de bewuste brug in Zaandam gebeurden al twee ernstige ongevallen, toch blijkt er weinig te zijn veranderd. Zo zijn de veiligheidsmaatregelen op de Den Uylbrug niet direct toegepast op andere bruggen van de gemeente. Ook de aangekondigde landelijke initiatieven die het op afstand bedienen van bruggen veiliger moeten maken, zijn nog steeds niet gerealiseerd.

Zwaargewond

Op 28 november 2018 raakte een ouder echtpaar zwaargewond op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Zij stonden op het beweegbare deel van de brug toen deze voor de scheepvaart werd geopend. De brugbedienaar, die zich op afstand bevond, had hen niet opgemerkt op de camerabeelden.

Dit ongeval vertoont sterke gelijkenissen met het ongeval op de Den Uylbrug waarover de Onderzoeksraad in 2016 een rapport uitbracht. Een fietsster stopte voor de stopstreep en slagbomen midden op de brug omdat deze werd geopend. Zij realiseerde zich echter niet dat zij op het beweegbare deel stond. De brugbedienaar, die zich op afstand bevond, had haar niet opgemerkt en opende de brug. De vrouw kwam hierdoor ten val en overleed.