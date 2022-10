Onderzoeksraad: effecten scholensluiting en avondklok niet onderzocht

Demissionair premier Mark Rutte geeft samen met minister Hugo de Jonge en Jaap van Dissel van het RIVM een persconferentie in december 2021. Beeld ANP / ANP

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdagochtend in deel twee van zijn driedelige corona-evaluatie. In het eerste rapport constateerde de Onderzoeksraad al dat Nederland slecht voorbereid was op een pandemie, maar ook in de maanden na de uitbraak was er weinig lerend vermogen, luidt de strenge conclusie nu.

‘Het kabinet heeft effecten van coronamaatregelen nauwelijks geëvalueerd en gemonitord, hierdoor is weinig bekend over gewenste en ongewenste effecten van de maatregelen,’ schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid. ‘Omdat effecten van maatregelen onzeker zijn, blijft de onzekerheid bestaan. Er moet meer kennis daarover opgebouwd worden, zodat bij nieuwe oplevingen en pandemieën betere afwegingen gemaakt kunnen worden.’

Daarom vindt de OVV dat er nu alsnog degelijk onderzoek moet komen naar effecten van diverse lockdownregels, zodat alle (on)gewenste (neven-)effecten in kaart worden gebracht en breder afgewogen kunnen worden. De angst voor overlopende ic's domineerde namelijk nog altijd het beleid in 2020/2021, vindt de OVV: ‘De sluimerende problematiek, sociaal-maatschappelijke effecten en economische gevolgen raakten ondergeschikt.’

Experts van het RIVM en het kabinet benadrukten steeds dat wetenschappelijk onderzoek naar losse lockdownregels ingewikkeld is, vandaar dat gewerkt werd met grove inschattingen. Zo zou de avondklok in combinatie met de thuisbezoekrestricties de verspreiding van het virus met ‘zo’n tien procent remmen’. Inmiddels heeft het kabinet overigens wel besloten tot een ‘bredere corona-aanpak’, met het nieuwe Maatschappelijk Impact Team onder voorzitterschap van oud-GroenLinksleider Jolande Sap.

Vier thema's

Voor dit rapport keek de OVV speciaal naar vier thema’s: de vaccinatiestrategie, de mondkapregels, de avondklok en scholensluiting. De onderzoeksperiode beslaat september 2020 - juli 2021 en gaat dus over de tweede en daaropvolgende coronagolven. De Britse variant dwong het kabinet in de winter van ‘20/’21 opnieuw tot ingrijpende maatregelen, met als climax de avondklok in januari.

De OVV herhaalt zijn eerdere kritiek dat adviseurs van het OMT en beslissers in de politiek niet altijd rolvast waren. Zo verschuilde de politiek zich bij het beruchte mondkapjesdossier eerst alleen maar achter de ‘witte jassen’ van het OMT en vond een mondkap niet nodig, om vervolgens onder politieke druk toch tot een mondkapplicht over te gaan.

Rolvermenging

En in het OMT wogen experts juist spullenschaarste mee bij een advies over het dragen van mondneusmaskers, terwijl dat voor hun medisch-wetenschappelijke advies niet uit zou moeten maken, vindt de raad.

‘Daarnaast ziet de Raad opnieuw dat het kabinet weinig rekening houdt met verschillende scenario's,’ schrijven de onderzoekers. Andere adviesraden delen die kritiek. Al vaker en eerder drongen experts aan op een aanpak waarbij politiek en samenleving de reële coronascenario’s – van verkoudheid tot ‘worst case’ – voorbereiden en helemaal uitwerken, inclusief dus een juridisch instrumentarium in geval noodmaatregelen nodig zijn.