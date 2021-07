Onderzoekers vragen om foto’s van platgeslagen muggen

Foto’s van (nog) levende muggen zijn ook welkom. Beeld Getty Images

Ook foto’s van jeukende muggenbulten zijn welkom.

Met de foto's kunnen de onderzoekers in kaart brengen waar muggen zich verspreiden in Nederland en hoe. Dat is belangrijk, want niet alleen kan de ‘gewone’ mug vervelende ziektes als zika en dengue met zich meedragen, ook wordt Nederland steeds aantrekkelijker voor exotische muggensoorten. “Die maken een opmars vanaf de Middellandse Zee, omdat het steeds warmer wordt,” zegt programmamanager Maarten Hoek van One Health Pact. “We weten dat ze gaan komen.”

One Health Pact is een samenwerkingsverband tussen verschillende universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstituten op initiatief van professor Marion Koopmans. Het pact heeft als doel om te onderzoeken hoe Nederland er in de toekomst uit gaat zien en wat de effecten van klimaatverandering zullen zijn. Een van die effecten is dat Nederland aantrekkelijker wordt voor de mug.

Hoek: “We hebben veel water, veel mensen en een gebrek aan biodiversiteit. Zo kunnen er op bepaalde plekken muggenexplosies ontstaan.” Tot op heden gaan exotische muggen vaak dood tijdens strenge winters. “Als dat gaat veranderen, kunnen ze zich hier gewoon vestigen. En dan hebben we een probleem.”

Volgens Hoek is het niet meer de vraag of, maar wanneer dat gaat gebeuren. “Over een jaar of tien verwacht ik dat we allemaal onder een klamboe liggen.”

Met foto’s die mensen maken van hun platgemepte belager, kunnen de onderzoekers de muggenpopulaties in kaart brengen en kijken of bepaalde bestrijdingsmiddelen effect hebben op hun verspreiding en aantallen. “In Spanje was de app buitengewoon succesvol bij het in kaart brengen van de tijgermuggenpopulatie.”

Gps-locatie

Wat betreft privacy: de data zijn anoniem, maar de foto wordt wel getagd met gps-locatie. “Dus we weten ongeveer waar de foto genomen is, op zo’n honderd meter. Zo weten we waar we moeten zoeken naar broedplaatsen.” Momenteel duurt het nog even voor een foto van een platte mug is beoordeeld, want er kijkt een entomoloog naar elke mug. Uiteindelijk is het de bedoeling dat een algoritme die taak overneemt.

Hoek benadrukt dat niemand in paniek hoeft te raken als diegene een mug ziet. “Voor nu moeten de mensen gewoon lekker van de zomer genieten. Wees niet bang voor de tijgermug. Die is er nog niet,” zegt hij. “Maar hij gaat komen. Dat staat buiten kijf. Samen met alle burgers van Nederland kunnen we ons daar goed op voorbereiden.”