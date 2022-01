Onderzoekers vinden mogelijk graf Tanja Groen

In 2015 werd er ook al onderzoek gedaan op de Strabrechtse Heide naar de sinds 1993 vermiste Maastrichtse studente Tanja Groen. Beeld ANP

Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant heeft Van Koppen de politieleiding in Brabant van de bevindingen van zijn team op de hoogte gesteld en dringt hij aan op een nieuwe graafactie. Ook het Openbaar Ministerie Limburg en het coldcaseteam Limburg zijn maandag geïnformeerd, net als de door Peter R. de Vries opgerichte stichting De Gouden Tip die een miljoen euro heeft uitgeloofd voor de oplossing van de zaak-Tanja Groen.

De toen 18-jarige Tanja Groen uit Schagen verdween in de nacht van 31 augustus 1993. Ze fietste naar haar studentenkamer in Maastricht nadat ze naar een feestje van een studentenvereniging in die stad was geweest. Ze arriveerde nooit in haar studentenkamer. Diverse zoekacties hebben tot op heden geen resultaat opgeleverd.

In 2019 opende de Limburgse politie opnieuw het onderzoek en verdiepten ook studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam zich in het dossier. Alle tips en sporen werden opnieuw tegen het licht gehouden, getuigen kregen opnieuw bezoek. Dat leidde eerder al tot onderzoek op een begraafplaats in Maastricht.

Maar er was nog een locatie die telkens weer opdook: de Strabrechtse Heide. Dat klinkt in eerste instantie niet meteen logisch. Het natuurgebied tussen Geldrop en Heeze ligt zeventig kilometer van Maastricht, de plek waar Tanja Groen verdween. Dat juist hier wordt gezocht heeft alles te maken met de veroordeelde moordenaar Wim S.

Verdwijningen van vrouwen

De Geldroppenaar, die een paar jaar geleden overleed, wordt al sinds de jaren zestig in verband gebracht met de verdwijningen van een aantal vrouwen in de regio. In 1993 denkt de politie ook dat S. achter de moord op zijn Eindhovens ex-collega Rienja Shewpersadingh zit. Terwijl hij in de cel op de rechtszaak wacht, biecht hij tegen een medegedetineerde op dat hij Rienja om het leven heeft gebracht. Maar hij vertelt hetzelfde over nog eens tien vrouwen die hij in de loop der jaren heeft laten verdwijnen. Eén ervan is Tanja Groen.

“Wim had tegen die medegedetineerde verteld dat hij met haar lichaam van pol naar pol moest springen,” vertelde oud-rechercheur Jan Gruijters eerder tegen deze krant. In de jaren negentig was hij betrokken bij het onderzoek naar Wim S. en de vermissingen van verschillende vrouwen. “We hebben gezocht in hobbelig, drassig terrein.”

Zoeken bij oude zandpad

Destijds zochten Gruijters en zijn collega’s op de Strabrechtse Heide onder andere langs de Rulsedijk, het oude zandpad tussen het Geldropse kruisbeeld en manege Meulendijks. Toen de politie deze zomer opnieuw in het natuurgebied ging zoeken, was dat juist helemaal aan de andere kant, bij een vennetje in de buurt van de Somerenseweg. Beide locaties passen in het scenario dat S. met Tanja Groen van Maastricht naar zijn huis in Geldrop is gereden en onderweg haar lichaam op de heide heeft begraven.