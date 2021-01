Onderzoeker: ‘Minder thuisbezoek, anders blaast Britse variant onze zorg omver’

Koen Pouwels. Beeld privebeeld

Premier Boris Johnson baseert zijn coronabeleid mede op onderzoek door de Nederlandse gezondheidseconoom Pouwels (34), die werkt aan de universiteit van Oxford.

Vrijdag publiceerden Pouwels en zijn collega’s een uitgebreid onderzoek na analyse van ruim een miljoen wattenstaafjes uit heel Engeland. Belangrijkste conclusie: de Britse variant van het coronavirus (B.1.1.7) is écht besmettelijker.

“Per dag groeit hij ongeveer 6 procent sneller dan andere varianten,” stelt Pouwels. Aangezien een besmettingscyclus zo’n vijf dagen duurt, is de Britse variant ongeveer 30 procent besmettelijker dan de oude. “Het betekent dat maatregelen die tegen de eerdere variant wel werkten, voor de nieuwe variant niet meer voldoende zijn. Dat zag je hier ook: het gedrag van mensen veranderde in november en begin december eigenlijk niet, en toch ging het aantal besmettingen plotseling rap omhoog.”

Niet streng genoeg

In een maand tijd was er een vervijfvoudiging. Het leidde tot schokkende beelden vanuit Londen, waar ambulances voor het ziekenhuis in de rij stonden. Volgens Pouwels is er geen reden aan te nemen dat de besmettelijkere variant in Nederland níét de overhand krijgt “Puur wiskundig kan het eigenlijk niet anders, indien er geen andere grote veranderingen plaatsvinden. Als een bepaalde hoeveelheid mensen al besmettelijk is en als de regels niet streng genoeg zijn, zie ik niet in hoe je het kunt voorkomen.”

Mogelijk is variant B.1.1.7 bij ons nog relatief beperkt aanwezig. Zaterdag meldde het RIVM iets meer dan tweehonderd gevallen te hebben gevonden, ruim honderd meer dan een week eerder. “Het is zaak de variant klein te houden. Waar ik me dan over verbaas, zijn de Nederlandse bezoekregels. Je mag dagelijks twee mensen ontvangen, uit verschillende huishoudens, en het mogen elke dag weer anderen zijn. In theorie kun je wekelijks dus mensen uit veertien huishoudens zien. Als dat in Groot-Brittannië was gebeurd, was het echt één grote chaos geworden.”

De Britten kunnen één huishouden kiezen dat ze af en toe zien. “Ik denk dat dat een goede regel is. Je kunt niet controleren of mensen zich eraan houden, maar ik denk dat de meeste mensen wel bereid zijn de regels te volgen.”

Een andere bevinding van het Oxford-onderzoek sterkt Pouwels in zijn overtuiging dat verdere bezoekbeperking cruciaal is in de strijd tegen het virus. Mensen zonder klachten blijken ook vaker positief te testen, en ‘mogelijk substantieel’ bij te dragen aan de verspreiding van het virus. “Vergeleken met de eerste golf zien we nu vaker dat hele gezinnen besmet zijn. Dat duidt erop dat mensen het virus ongemerkt toch makkelijker overdragen. Als je dan ook nog van huishouden naar huishouden gaat, kan het hard gaan.”

Zicht op virus

Uit de Oxford-studie blijkt niet onomstotelijk dat kinderen relatief vaker ten prooi vallen aan de nieuwe variant. “We zien wel veel besmettingen onder kinderen, ze zijn zelfs de groep die nu het vaakst besmet is, maar dat zien we bij de oude variant ook. Dat heeft vermoedelijk te maken met de lockdownmaatregelen hier. De scholen bleven zo lang mogelijk open.”

Pouwels en zijn collega’s baseren hun conclusies op onderzoek waarbij elke dag duizenden Britten een vragenlijst invullen en een coronatest doen. Daardoor hebben ze in Oxford constant zicht op het virus, in Nederland ontbreekt dat goeddeels.

De afgelopen dagen lijken de cijfers in Groot-Brittannië wat gunstiger. Hoe het werkelijk zit, zal blijken uit de analyse die Pouwels en collega’s maken en aan Downing Street 10 sturen. “Dat is echt heel bijzonder om mee te maken, maar net als mijn collega’s heb ik het liefst dat het morgen voorbij is, en we gewoon weer normaal aan het werk kunnen.”