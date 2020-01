Onderzoek: politici hebben vaak meer oog voor telefoon dan voor debat

Premier Rutte werd vorig jaar nog op de vingers getikt voor zijn smartphonegebruik in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Uit een inventarisatie van studenten van de Bildung Academie, schrijver Sidney Vollmer en start-up Myndr blijkt dat op ieder willekeurig moment tijdens debatten ten minste 38 procent van de Kamerleden meer aandacht heeft voor de telefoon dan voor de uitwisseling van standpunten. Het wekt de indruk dat Instagram, Twitter en Candy Crush interessanter zijn voor de politici.

Hoewel het onderzoek plaatsvond in de Tweede Kamer, is het beeld herkenbaar voor wie regelmatig de Amsterdamse gemeenteraad bezoekt. Tijdens commissievergaderingen is het niet uitzonderlijk dat tijdens debatten zomaar de helft van de raadsleden in beslag wordt genomen door zijn of haar smartphone.

Veel gemeenteraadsleden erkennen dat ze regelmatig met hun telefoon bezig zijn, maar zeggen dat dit beroepshalve is. Ze ergeren zich niet aan elkaars telefoongedrag. Sterker nog: ze sturen elkaar ook appjes. Anders ligt dat soms wanneer burgers komen inspreken bij vergaderingen. Regelmatig beklagen die zich bij de voorzitter van de vergadering dat de politici niet zitten op te letten tijdens hun inspraak.

D66-raadslid Jan-Bert Vroege maakt ook veel gebruik van zijn telefoon. “Meestal is dat natuurlijk gewoon inhoudelijk, krijg ik berichten over het debat waar we op dat moment in zitten. Ik probeer dat niet te doen als er burgers komen inspreken, dan probeer ik me hoffelijk op te stellen. Maar ik geef toe, als er wordt gesproken over onderwerpen die buiten mijn portefeuille vallen, dan kijk ik ook wel eens op sociale media.”

Voorbeeldfunctie

Schrijver Vollmer zegt namens de initiatiefnemers dat het tijd is voor verandering. “Wij vinden dat de aandacht van Kamerleden veel te kostbaar is, ze hebben een voorbeeldfunctie. We zijn op fractievanaandacht.nl een burgerinitiatief begonnen, waarin we met klem oproepen tot duidelijke gedragsregels omtrent smartphonegebruik.”

Vollmer maakt zich ook zorgen over het digitale gedrag van politici. “Door filterbubbels, nepnieuws en algoritmes staat de democratie wereldwijd onder druk. Lang niet alle Kamerleden hebben door hoe vernuftig er wordt gevochten om hun aandacht. Kamervoorzitter Khadija Arib noemde het niet voor niets de grootste ergernis bij kiezers.”

Minister-president Rutte werd in november tijdens het stikstofdebat nog gekapitteld door Kamerlid Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren. Rutte bleef toen onverstoorbaar in de weer met zijn telefoon.

(Nog) geen namen en rugnummers

Aan een enquête die werd gehouden naar aanleiding van hun digitale gedrag deden veertien Kamerleden mee. Allemaal gaven aan dat ze met hun medewerkers overleggen via de smartphone. Zeven Kamerleden erkenden ook sociale media te gebruiken tijdens vergaderingen. Niemand zei te gamen. Slechts één Kamerlid gaf aan voor algemene gedragsregels te zijn.

Welk Kamerlid de minste aandacht heeft voor de debatten houden de onderzoekers vooralsnog voor zichzelf. Vollmer: “Dit is een Kamerbreed probleem. Maar in de nabije toekomst wordt er opnieuw geturfd. Als we dan dezelfde resultaten zien, overwegen we wél namen en rugnummers te publiceren.”