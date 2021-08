Onderzoek: onlineonderwijs belangrijkste reden voor uitval bij studies

Beeld ANP

Van de uitvallers geeft 85 procent aan dat het onlineonderwijs (door corona) daar zeker of enigszins aan heeft bijgedragen, blijkt uit begin dit jaar onder ruim 1000 eerstejaars uitgevoerd onderzoek van Qompas, een bedrijf dat is gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling.

Veruit de meeste switchers of stoppers vonden onlineonderwijs niet motiverend; ruim twee derde miste sociaal contact. 52 procent kon de stof niet goed volgen en eenzelfde percentage vond het saai.

Overigens bestaat er verschil tussen studenten die thuis zijn blijven wonen en studenten die op kamers zijn gegaan. Van de studenten op kamers geeft 73 procent aan dat corona zeker heeft bijgedragen aan de uitval. De thuiswonende studenten zijn daarover iets minder stellig.

Ontevreden

Een ruime meerderheid van de uitvallers is niet tevreden met de begeleiding voor eerstejaars tijdens corona. Vooral studenten die zijn gestopt, gaan stoppen of daarover twijfelen voelen zich eenzaam.

Al jaren schommelt het aantal eerstejaars dat switcht of uitvalt rond de 32 procent, blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Studenten geven als belangrijkste redenen om te switchen of stoppen dat de studie niet leuk genoeg is of anders dan verwacht, dat zij zich niet op hun plek voelen en dat de studie te saai is.

Te saai

Opleidingen werken met de studiekeuzecheck, zodat de student kan controleren of de studie bij hem of haar past, nog voordat diegene van start gaat. Alle studenten hebben recht op een studiekeuzecheck en een opleiding kan deelname ook verplicht stellen. Na de check volgt een niet-bindend advies. Het idee is dat op deze manier uitval en switchen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Ruim de helft van de uitvallers (53 procent) heeft met de studiekeuzecheck vooraf niet kunnen vaststellen of dit de studie voor hen was. Van de doorstudeerders kon een derde dit niet bepalen, blijkt uit het onderzoek.