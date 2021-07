Onderzoek onder grote bedrijven: thuiswerken is een blijvertje

Een grote groep bedrijven is van plan thuiswerkmogelijkheden in de toekomst uit te breiden. Beeld REUTERS

Uit het onderzoek door MarketResponse onder ruim 1100 bedrijven met meer dan honderd werknemers blijkt dat veel bedrijven in sneltreinvaart werk hebben gemaakt van thuiswerken. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage bedrijven met mogelijkheden om online te vergaderen bijna verdubbeld, van 52 naar 94 procent. En bijna alle bedrijven bieden thuiswerkvoorzieningen: een stijging van 85 naar 96 procent.

Een grote groep bedrijven is van plan die thuiswerkmogelijkheden in de toekomst uit te breiden. Zo geeft 45 procent van de werkgevers aan de mogelijkheden voor online vergaderen te willen verbeteren. 41 procent wil meer mogelijkheden bieden voor thuiswerken. En 32 procent van de grote bedrijven wil een thuiswerkvergoeding invoeren of verhogen.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is dit ‘goed nieuws’. “5 procent minder verkeer in de spits scheelt al veel files,” zegt ze. “Als mensen met enige regelmaat thuiswerken, scheelt dat hen veel tijd en kunnen anderen dus lekker doorrijden. Ook het reizen buiten de spits zorgt voor betere spreiding en dus voor minder drukte op de weg.”

Tussen 10.00 en 15.00 uur op kantoor

Op dit moment adviseert het kabinet vanwege corona om deels thuis te werken en deels op kantoor. Dankzij de ervaring met thuiswerken zijn bedrijven hierover positiever geworden. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is het Brabantse ict-bedrijf McCoy, met 170 werknemers. “Onze medewerkers hebben veel afspraken bij klanten waarvan er een aantal zeker online kunnen,” zegt McCoy-directeur Frank van Dooremolen. “Enkele dagen in de week thuiswerken scheelt hen veel reistijd. Dat scheelt niet alleen tijd en geld voor de klant, maar levert de medewerker ook meer vrijheid en grip op de werk-privébalans op.”

Of de nieuwe bevindingen ook betekenen dat er minder nieuwe wegen hoeven te komen, kan het ministerie niet zeggen. Andere onderzoeken voorspellen juist dat de komende jaren meer mensen in de auto en in de trein stappen. Minister Van Nieuwenhuizen hoopt dat die reisbewegingen beter over de dag worden gespreid. Op haar eigen ministerie is daarom afgesproken dat voor 10.00 uur en na 15.00 uur geen overleggen meer zijn waarvoor aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is. Dat scheelt reizen in de spits.