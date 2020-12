Onderzoek: nauwelijks verschil tussen grote of kleine school

Beeld ANP

Zo worden grotere scholen vaker professioneler aangestuurd dan kleine scholen, blijkt uit het onderzoek. Daardoor hebben ze voor leerlingen die extra hulp nodig hebben vaker intern begeleiders of zorgcoördinatoren in dienst. De onderzoekers zeggen niet of dat betekent dat een scholier met een leerprobleem of beperking beter af is op een grote school.



De afgelopen jaren zijn steeds meer scholen groter geworden, bijvoorbeeld door fusies. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wilde fusies makkelijker maken door de verplichte fusietoets voor scholen af te schaffen. De Eerste Kamer stak daar in juni een stokje voor.

Binding

Volgens GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld kunnen bestuurders van grotere scholen binding met onderwijs, leraren en leerlingen verliezen. Zij vroeg Slob om de voor- en nadelen van schaalvergroting in kaart te brengen. In het onderzoek Dorpsschool of leerfabriek?, uitgevoerd door bureau Oberon, is onderscheid gemaakt tussen grote schoolbesturen die kleine scholen aansturen en kleine schoolbesturen met grote scholen. Slob stelt dat de grootte van het bestuur ‘geen relevante maatstaf’ is.

Grote middelbare scholen worden vaak gezien als ‘onoverzichtelijk’ , maar komen wel goed uit de bus als het gaat om het schoolklimaat. ‘We kunnen voorzichtig concluderen dat leerlingen op grote scholen zich veiliger voelen,’ schrijven de onderzoekers.

Het aantal leerlingen op een school heeft ook geen invloed als het gaat om inspraak van leraren en leerlingen. Als het gaat om efficiënt werken, scoren grote scholen beter dan kleine. De gemiddelde kosten per leerling liggen op grote scholen lager dan op kleine scholen.