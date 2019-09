Onderzoek naar woonplicht voor huizenkopers in grote steden

Het kabinet maakt dinsdag, op Prinsjesdag, bekend dat het hoge huurstijgingen aan banden wil leggen. Ook worden scheefwoners hard aangepakt en komt er in de grote steden mogelijk een woonplicht voor huizenkopers.

Op het nippertje heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maandag een deal bereikt over extra maatregelen op de woningmarkt, zo bevestigen Haagse bronnen aan AD. De woningmarkt wordt geteisterd door hoge huurstijgingen. Ook is het voor veel Nederlanders, vooral in de grote steden, extreem lastig om aan een betaalbaar koophuis te komen.

Op de koopmarkt wil het kabinet nu ingrijpen: gemeenten krijgen misschien de mogelijkheid om kopers te verplichten zelf in de woning te gaan wonen. Daarmee kunnen beleggers worden buitengesloten. Die kopen vaak bestaande huizen op om ze vervolgens voor veel geld te verhuren. Eerst wordt onderzocht of deze maatregel wel kan worden ingevoerd.

Ook op de huurmarkt komen er maatregelen. De huren stijgen nu hard omdat de waarde van woningen ook fors stijgt. De huurstijging is namelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde. Het kabinet heeft besloten dat de WOZ-waarde voor een kleiner deel gaat meetellen bij de berekening van de huurprijs: voor maximaal een derde. Dat moet de stijging van de huurprijzen afremmen.

Scheefwonen

Ook komen er maatregelen tegen scheefwoners. Dat zijn mensen die eigenlijk te veel verdienen voor hun sociale huurwoning. De maandhuur van scheefwoners gaat jaarlijks met 50 tot 100 euro omhoog tot de maximale huur van 720 euro is bereikt. Wie twee keer modaal of meer verdient, gaat ook meer dan 720 euro betalen. De opbrengsten moeten corporaties uitgeven aan een huurverlaging voor mensen die juist weinig verdienen.

De aanpak van scheefwoners is niet onomstreden. Vorig jaar bleek al dat de coalitie iets wil doen aan scheefwoners, maar dat leidde tot veel woedende reacties. Zo stelt een deel van de scheefwoners dat zij geen mogelijkheden hebben om te verhuizen naar een koopwoning of duurder huurhuis.

De aanpak komt bovenop het geld dat het kabinet uittrekt voor de poging om de woningmarkt vlot te trekken. Eerder lekte uit dat er een miljard euro wordt gestopt in een nieuwbouwfonds voor gemeenten. Ook krijgen de woningcorporaties een korting op de verhuurdersheffing, om hen aan te zetten tot nieuwbouw. In Nederland worden nu nog veel te weinig nieuwe woningen gebouwd.

