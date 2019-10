Onderzoek naar pepperspray en wapenstok voor boa’s

Gemeenteambtenaren die moeten zorgen voor de openbare orde (boa’s), mogen straks in uitzonderlijke gevallen mogelijk pepperspray bij zich dragen. Boa’s worden nogal eens belaagd, bijvoorbeeld bij het beboeten van foutgeparkeerde auto’s.

De Nederlandse BOA Bond wil dat boa’s bewapend worden. De bond pleit al langer voor bewapening van het personeel. Dat ligt echter gevoelig. In Nederland mag alleen de politie ­geweld gebruiken. Maar in een gesprek met ­minister Grapperhaus (Justitie) is nu afgesproken om alles nog eens tegen het licht te houden.

Afgesproken is dat wordt gekeken naar ‘de uitrusting en optionele bewapening’ van boa’s. Ook wordt gekeken of er proeven nodig zijn. Volgens een woordvoerder van de minister zou dat er inderdaad toe kunnen leiden dat boa’s straks in uitzonderlijke gevallen ook bewapend de straat op mogen. Zeker is dat echter nog niet. Er moeten nog meerdere gesprekken plaats­vinden, onder andere met de gemeenten, die doorgaans de werkgever zijn van de boa’s.

Volgens Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond kan er niet te lang gewacht worden met zo’n regeling. “Iedere dag kunnen boa’s gewond raken. Om druk op de ketel te houden, gaan we het land in om alle boa’s te informeren en ­organiseren.” De bonden willen overigens niet ­alleen pepperpray, maar ook een wapenstok.

Drugsafval

De korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, was altijd tegen het bewapenen van boa’s. Volgens hem moet het zogeheten ­geweldsmonopolie bij de politie blijven liggen. Wanneer handhavers worden belaagd, moeten ze zich volgens hem terugtrekken en de politie waarschuwen.

Bij de verschillende gemeenten en organisaties werken zo’n 23.500 mensen als boa. Het gaat bijvoorbeeld om parkeerwachters, leerplichtambtenaren en milieu-inspecteurs, maar ook om boswachters en jachtopzieners. Zij ­mogen een verdachte aanhouden en bekeuren, maar zijn daarbij doorgaans niet bewapend.

Vooral boa’s die werken in buitengebieden waar drugscriminelen hun afval dumpen of waar veel wordt gestroopt, vragen al langer om bewapening. Zij voelen zich vaak erg onveilig omdat ze er in gevaarlijke situaties helemaal ­alleen voor staan. Slechts een zeer beperkt ­aantal boswachters is nu gewapend.

Bodycams

Ook in Amsterdam speelt het probleem al ­langer. Onlangs schreef burgemeester Halsema Grapperhaus een brief waarin ze om ­toestemming vroeg om hand­havers in de stad met pepperspray uit te rusten, iets wat nu alleen agenten hebben. Boa’s ­beschikken alleen over handboeien.

Uit onvrede tegen die situaties schreven de boa’s enige tijd minder boetes uit. Als tegemoetkoming besloot Halsema eerder dit jaar hen uit te rusten met bodycams. In de brief aan ­Grapperhaus schreef Halsema dat pepperspray geen wapen is, maar een verdedigingsmiddel: ‘De pepperspray geeft minder kans op letsel dan de wapenstok en kan defensief ook een bijdrage leveren aan het verhogen van de veiligheid van de boa.’