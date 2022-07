Onderzoek naar mondkapjesdeals en Sywert van Lienden kost al bijna 5 miljoen euro

Sywert van Lienden. Beeld ANP

Voor dat bedrag, schrijft minister Connie Helder (Langdurige Zorg, VVD) aan de Tweede Kamer, wordt niet alleen onderzoek gedaan naar het bedrijf van opiniemaker Van Lienden, maar naar alle deals die de overheid sloot met inkopers van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. Ook benadrukt ze dat de kosten (‘exclusief btw’) nog gaan oplopen ‘aangezien het onderzoek nog niet klaar is’ en nog twee andere deelonderzoeken volgen.

De Kamer wilde het onderzoek nog vóór het zomerreces krijgen, maar dat gaat definitief niet lukken, laat Helder in een Kamerbrief weten. ‘Ik betreur deze latere oplevering uiteraard ten zeerste’, schrijft ze. Volgens haar is er meer tijd nodig voor wederhoor, omdat een grote groep is uitgenodigd het rapport van commentaar te voorzien en er vaak ‘meerdere wederhoorsessies’ nodig zijn. Ook stelt ze dat de betrokkenen bij het onderzoek voor dat commentaar ‘gemiddeld meer tijd nemen dan was verwacht’.

Oplichting

Van Lienden importeerde op het hoogtepunt van de coronacrisis met zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel grote hoeveelheden mondkapjes naar Nederland. Hij stelde dat bij herhaling zonder winstoogmerk te doen, ‘om niet’, maar bleek miljoenen winst te hebben gemaakt.

Dat kon omdat het drietal grote bestellingen niet uitvoerde met de mondkapjesstichting Stichting Hulptroepen Alliantie maar door een commerciële bv met vrijwel dezelfde naam in het Engels: Relief Goods Alliance. Zo werd ook de grootste order – 40 miljoen mondkapjes voor het ministerie van Volksgezondheid – via de commerciële bv uitgevoerd. Het leverde het drietal 20 miljoen euro op.

Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden en zijn compagnons. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.