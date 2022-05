Onderzoek naar mondkapjesdeal Sywert van Lienden weer vertraagd: voor de zomer niet klaar

Sywert van Lienden in een uitzending van WNL op zondag in mei 2021. Beeld Screenshot WNL

Het is het zoveelste uitstelbericht van het onderzoek naar de mondkapjesaffaire. Vorig jaar kondigde het kabinet een groot onafhankelijk onderzoek aan naar de megadeal waardoor Van Lienden in één klap multimiljonair werd. Maar keer op keer moet de verantwoordelijk minister melden dat Deloitte toch meer tijd nodig heeft om de feiten op een rij te zetten.

Na felle kritiek vorige maand in het Kamerdebat waarin voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een motie van wantrouwen overleefde, beloofde Helder opnieuw dat voor de zomer de conclusies gedeeld kunnen worden.

Maar dat gaat ‘helaas’ niet lukken, meldt Helder vrijdagavond in een korte brief aan de Tweede Kamer. Een ‘betrokken partij’ heeft recht op een langere periode van ‘wederhoor’. Een woordvoerder kan niet zeggen of het over Van Liendens organisatie gaat die langer de tijd krijgt om te reageren op de eerste bevindingen van Deloitte, of juist een betrokkene aan de zijde van het ministerie. “Dat is aan Deloitte,” meldt de woordvoerder.

Om alsnog snel meer informatie te kunnen delen, overweegt Helder kort na de start van het zomerreces alvast de eerste kale feiten te delen met de Tweede Kamer, om later pas een kabinetsreactie over dat feitenrelaas op te stellen.

Eerder benadrukten de onderzoekers van Deloitte al dat het onderzoek een megaklus is. Inmiddels zijn ruim vijf miljoen bestanden potentieel relevant bevonden voor het onderzoek.

Onderzoek naar mondkapjesdeal

Het OM doet strafrechtelijk onderzoek naar de mondkapjesdeal, Van Lienden werd begin maart opgepakt, maar kwam na enkele dagen weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

Op verzoek van het OM zijn Van Lienden en zijn partners ook geschorst uit het bestuur van de stichting. Ook heeft het OM vorige maand voor ruim 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de ondernemers. De verdenking is ook uitgebreid met verduistering.