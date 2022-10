Onderzoek naar mogelijke rol Marc Dutroux bij verdwijning Tanja Groen

Marc Dutroux Beeld Jeroen Pyl

Bronnen in opsporingskringen in zowel Nederland als België bevestigen het nieuws tegenover de regionale krant. Er is in België een rechtshulpverzoek ingediend. Justitie vraagt daarbij om het onbekende vrouwelijke dna-materiaal dat gevonden is in woningen en bestelauto’s van Dutroux te vergelijken met dat van Tanja Groen. De resultaten worden ‘zo snel mogelijk’ verstuurd naar het Openbaar Ministerie in Limburg, laat advocaat-generaal Jean-Baptiste Andries van het parket in Luik weten.

Het coldcaseteam van de politie in Limburg heeft met diverse getuigen gesproken. Daarnaast wordt gekeken of feiten en omstandigheden rond de verdwijning van Groen met Dutroux in verband kunnen gebracht worden.

Elk spoor ontbreekt

Zijn werkwijze waarbij hij meisjes met fiets en al in een bestelbusje trok, zou kunnen passen bij de verdwijning van Groen. Zij werd in de zomer van 1993 voor het laatst gezien in Maastricht. De eerstejaarsstudente fietste in de nacht van 31 augustus op 1 september na een feestje van studentenvereniging Circumflex in de richting van het Vrijthof. Daarna ontbreekt elk spoor van haar. Ze was onderweg naar haar kamer in Gronsveld, zo'n 8 kilometer zuidelijker, maar kwam er nooit aan.

Uit onderzoek van De Limburger blijkt volgens de krant dat er diverse redenen zijn om het spoor-Dutroux verder uit te diepen. Zo kwam hij begin jaren negentig in Maastricht of omgeving om er drugs te kopen. Ook zou de seriemoordenaar in die stad een contactpersoon hebben gehad en is in een van zijn woningen een wegenkaart gevonden waarop Maastricht is omcirkeld.