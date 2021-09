Onderzoek naar fraude met vaccinatiebewijzen, medewerkers GGD op non-actief

Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Beeld ANP

Volgens koepel GGD GHOR Nederland bestaat het vermoeden dat de betreffende medewerkers misbruik hebben gemaakt van het systeem waartoe zij vanwege hun werkzaamheden toegang hadden. Deze mensen zouden op aanvraag valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor er onterecht QR-codes konden worden uitgegeven.

De mogelijke fraude werd enkele weken geleden ontdekt. De medewerkers zijn direct op non-actief gesteld en tegen hen is aangifte gedaan bij de politie.

De politie Midden-Nederland heeft vandaag een verdachte aangehouden op verdenking van fraude met vaccinatiebewijzen. De verdachte, een 20-jarige man uit Alphen aan de Rijn, zit momenteel vast.

De politie doet nog verder onderzoek naar deze verdenking. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. In het belang van het onderzoek deelt GGD GHOR Nederland geen verdere informatie, aldus de minister.

Malversaties

GGD GHOR Nederland en de betrokken GGD-regio’s nemen de malversaties hoog op, melden ze in een apart persbericht. “Wij tolereren niet dat medewerkers hun werkzaamheden bij de GGD’en of in het landelijk callcenter misbruiken voor het plegen van fraude,” legt een woordvoerder uit.

Bij de selectie van medewerkers wordt altijd naar een VOG gevraagd en moet een geheimhoudingsverklaring ondertekend worden.

“Helaas kunnen we, ondanks alle waarborgen, niet volledig uitsluiten dat er medewerkers zijn die misbruik maken van het systeem waartoe ze vanwege hun werkzaamheden toegang hadden. Indien een overtreding ontdekt wordt, wordt hier direct op geacteerd. Hetgeen kan leiden tot aangifte en ontslag op staande voet.”