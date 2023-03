Onderzoek naar dood van oud-MIVD’er gesloten: geen aanwijzingen voor moord

Het OM liet een jaar geleden het lichaam van Van der Ven opgraven voor meer onderzoek. Beeld Koen Voskuil

Hans van de Ven, die voorheen voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) werkte, werd twee jaar geleden onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in bad. Na een tip van het Algemeen Dagblad werd begin 2022 het politieonderzoek heropend.

Om uit te zoeken hoe Van der Ven (69) om het leven is gekomen, liet het OM een jaar geleden zijn lichaam opgraven. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft het lichaam onderzocht - ook op de aanwezigheid van gifstoffen. Die zijn niet aangetroffen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat Hans van de Ven aan een hartaanval is overleden, aldus het OM.

Oplichtingszaken

Vanwege de mysterieuze omstandigheden hadden nabestaanden grote vraagtekens bij zijn dood. Van de Ven bleek in huis te leven met de voortvluchtige vrouw Annique Botermans. Toen de politie op 5 februari 2021 aanbelde, probeerde zij tevergeefs te vluchten. Botermans moest nog twee gevangenisstraffen uitzitten vanwege oplichtingszaken.

Hoewel de politie in eerste instantie een onderzoek in de Amstelveense woning op touw zette, werd dat al snel afgeblazen toen een schouwarts een natuurlijke dood vaststelde. Van de Ven was volgens hem nog geen twaalf uur eerder overleden aan een interne bloeding bij de buik.

Verkeerde sterfdatum

Uit een tweede onderzoek bleek dat die doodsoorzaak niet klopte: Van de Ven was niet overleden aan een interne bloeding. Onderzoek door het AD met behulp van oud-recherchechef bracht meer opmerkelijke zaken aan het licht. Uit een reconstructie van getuigen en telefoon- en computergegevens bleek dat Van de Ven al zes dagen eerder moest zijn overleden.

Ondanks de mogelijke zakelijke belangen van Botermans gaat het Openbaar Ministerie er niet vanuit dat iemand een motief had om Van der Ven te vermoorden: ‘Er is aandacht besteed aan telefoongegevens en -gesprekken van diverse personen in de omgeving van Hans van de Ven. Meerdere getuigen zijn gehoord. De getuigen en/of verdachten in dit onderzoek lijken geen belang te hebben bij het overlijden van Hans van de Ven.’