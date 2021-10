Onderzoek miljoenendeal Sywert opnieuw vertraagd: ‘Dit jaar lukt niet meer’

Sywert van Lienden in een filmpje van De Hulptroepen Alliantie. Beeld DHA

Dat meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Medische Zorg, CU) in een brief aan de Tweede Kamer. Al eerder werd het rapport uitgesteld. Boosdoener is volgens Blokhuis de enorme bult gegevens die de accountants moeten bekijken. De ‘volledige data-overdracht’ duurt daardoor langer dan verwacht.

‘Ter illustratie: de data van ons ministerie betreffen al 135 mailboxen, en netwerkschijven, chatberichten’, schrijft Blokhuis. ‘Het gaat om miljoenen documenten die conform de forensische eisen veiliggesteld en gefilterd moeten worden.’ Dit jaar lukt het Deloitte dus niet meer om het onderzoek op te leveren. Eerder was september nog het doel van zijn voorganger Tamara van Ark (VVD).

Megadeal

Van Lienden en het ministerie liggen zwaar onder vuur na de megadeal in de eerste golf. De mondkapondernemer profileerde zich lang als weldoener die de zorg wilde helpen zonder eraan te verdienen (‘om niet’), maar ondertussen toucheerde hij 9 miljoen euro winst en zijn zakenpartners in totaal nog eens bijna 20 miljoen.

Vrijwilligers van Van Liendens Hulptroepen Alliantie wisten van niks over de royale commerciële rendementen; zij willen nu – net als de Tweede Kamer – dat Van Lienden het geld terugstort. Hij weigert dat. Advocaat Peter Plasman heeft aangifte gedaan namens de vrijwilligers om het geld terug te halen.

Ondertussen moet Deloitte dus bekijken of de order wel deugt. De vragen die onder meer beantwoord moeten worden: waarom ging het ministerie met Van Lienden in zee na een negatief advies van het eigen inkoopcentrum? Hoe kwam de CDA’er binnen? Deugde de contracten wel, en was de prijs niet te hoog?