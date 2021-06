Onderzoek: kans op besmetting corona in het vliegtuig klein

Het dragen van mondmaskers aan boord verkleint de kans op besmetting nog verder. Beeld EPA

Wel naast elkaar in het vliegtuig, maar de theaters bleven dicht. De cultuursector begreep er vorig jaar niets van. Cabaretier Guido Weijers grapte zelf voorstellingen te gaan geven in vliegtuigen. Ook in de politiek werd de ‘uitzonderingspositie’ van de luchtvaart bij cornamaatregelen hier en daar gehekeld. Was het virus niet juist met vliegtuigen de wereld over gevlogen?

Maar uit proeven van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Amsterdam in verschillende vliegtuigtypen blijkt dat het risico om aan boord door een medepassagier besmet te raken is significant kleiner dan in een soortgelijke ruimte aan de grond. Wie verder dan drie rijen van iemand met Covid-19 zit, loopt geen risico meer op besmetting.

Bij de metingen werden in de economyklasse verwarmde poppen in de stoelen geplaatst om passagiers na te bootsen. In de middelste rij zat een ‘besmettelijke passagier’ die kunstmatig speeksel – zonder echte virusdeeltjes – uitstootte. Tijdens de vlucht werd met sensoren in de cabine en op de poppen getest in hoeverre die virusdeeltjes zich verspreidden door de cabine en op de poppen.

Luchtfilter

NLR geeft de credits aan de Hepa-zuiveringsfilters die worden gebruikt in het luchtcirculatiesysteem van vliegtuigen. Dat zijn niet dezelfde filters als in luchtreinigers, maar de meest zuiverende varianten die ook in operatiekamers worden ingezet. Het dragen van mondmaskers aan boord verkleint de kans op besmetting nog verder.

Daarom wordt op voorspraak van het RIVM geadviseerd de huidige coronamaatregelen aan boord te handhaven. Dat betekent dat tijdens de hele vlucht een masker gedragen moet worden – behalve als de catering langskomt – en dat maaltijden verpakt moeten worden aangeboden.

Reismaatregelen

Op de reismaatregelen die Nederland hanteert, zoals vaccinatieverklaringen, testverplichtingen en quarantaine heeft het onderzoek weinig betrekking. Die zijn erop gericht om besmette reizigers uit Nederland te weren.

Is er een besmet persoon aan boord? Dat betekent lang niet altijd dat het virus ook daadwerkelijk overspringt op een medepassagier. Volgens het NLR treedt er statistisch gezien mogelijk 1 besmetting op per 2 vluchten, tot 1 per 44 – afhankelijk van het vliegtuigtype en lengte van de vlucht. Gemiddeld worden er door de GGD 14 reizigers met een besmetting gemeld onder de 36.000 die dagelijks via Schiphol reizen.