Onderzoek ingesteld: lieten de beklimmers van de K2 hun gewonde Pakistaanse drager aan zijn lot over?

De rouwende moeder van de 27-jarige drager Mohammed Hassan. Beeld AP

Op 27 juli voltooiden de 37-jarige Kristin Harila en de ervaren Tenjen Sherpa de beklimming van alle veertien Himalayabergen van boven de 8000 meter, in een recordtempo van 92 dagen. Hun laatste berg was de K2, de op een na hoogste van de wereld, op de grens van Pakistan en China. Na die prestatie raakten de klimmers in opspraak door recent opgedoken beelden, waarop te zien zou zijn hoe ze een drager/teamgenoot aan zijn lot overlieten op de berg.

Mohammed Hassan, een 27-jarige Pakistaanse man, was als drager onderdeel van het team dat de K2 beklom. Op 8200 meter hoogte viel Hassan. Daarbij raakte hij gewond. Op beelden, onder meer in het bezit van de Britse krant The Guardian, is te zien hoe leden van Harila’s team over zijn lichaam heenstappen.

Oostenrijker Wilhelm Steindl en Duitser Philip Flaemig waren onderdeel van het klimteam, maar moesten hun tocht voortijdig afbreken vanwege slechte weersomstandigheden. In de Oostenrijkse krant Der Standard uitten Flaemig en Steindl kritiek op de wijze waarop Hassan is behandeld. “Hij wordt niet geholpen, terwijl alle anderen doorgaan naar de top,” aldus Flaemig. “Het feit is dat er geen georganiseerde reddingsoperatie was, hoewel er sherpa’s en berggidsen ter plekke waren die hadden kunnen ingrijpen.”

Steindl voegt toe dat zo’n gebeurtenis ‘ondenkbaar zou zijn in de Alpen’ en vindt dat Hassan is behandeld als een ‘tweederangs mens’. “Als hij een westerling zou zijn geweest, dan zou hij onmiddellijk zijn gered. Niemand voelde zich verantwoordelijk voor hem. Een mens is achtergelaten, zodat records konden worden gevestigd.”

Overlevingsinstincten

Harila ontkent de beschuldigingen van haar collegaklimmers in een uitgebreide post op Instagram en haar persoonlijke website. In eerste instantie hebben zij en anderen Hassan hulp geboden. Ze schrijft dat zij vervolgens, na een bericht over een lawine, verder klom, maar dat haar cameraman bij de gewonde drager achterbleef. Hij verliet Hassan later omdat er voor hemzelf een tekort aan zuurstof dreigde.

Tijdens de afdaling beseften Harila en de andere klimmers dat Hassan was overleden. Ze hadden niet de mogelijkheid om zijn lichaam veilig naar beneden te brengen door de gevaarlijke omstandigheden op de berg, aldus Harila.

Als verklaring voor haar handelen wijst ze erop dat Hassans ongeval plaatsvond ‘op het gevaarlijkste deel van de dodelijkste berg te wereld’ en dat, op meer dan 8000 meter hoogte, ‘je overlevingsinstincten beïnvloeden welke beslissingen je maakt’.

Onderzoek

Bergbeklimmer Steindl denkt dat Hassans leven gered had kunnen worden als anderen, onder wie Harila, hun recordpoging hadden afgebroken en hun teamlid hadden geholpen, laat hij aan persbureau AP weten.

De Pakistaanse bergbeklimmersautoriteit laat een onderzoek doen naar de fatale beklimming van de K2.

