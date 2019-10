Onderzoek: E-sigaret veroorzaakt longkanker bij muizen

Van de Nederlandse rokers van e-sigaretten geeft ongeveer driekwart aan dat het sigaretten met nicotine gebruikt. Beeld ANP

Om in Nederland meldingen in kaart te brengen is voor artsen nu een speciaal alarmnummer geopend, dat 24/7 bereikbaar is voor meldingen over de e-sigaret.

Nederlandse experts reageren ‘verontrust’ op de eerste wetenschappelijke studie die de e-sigaret in verband brengt met kanker. Wetenschappelijk onderzoeker Marc Willemsen van het kennisinstituut voor de zorg Trimbos noemt het een ‘verontrustende en belangwekkende studie’.

“Ik vind het een eyeopener dat ook e-sigaretten in verband worden gebracht met longkanker en mogelijk blaaskanker,” verklaart hij de uitkomsten van het onderzoek naar vapen, zoals het gebruik van de e-sigaret ook wel wordt genoemd. “Bij dit onderzoek hebben ze het dampen nagebootst door de nicotine in de ruimte te spuiten. In de meeste e-sigaretten in Nederland zit óók nicotine.”

Nicotine

Van de Nederlandse rokers van e-sigaretten geeft ongeveer driekwart aan dat ze sigaretten met nicotine gebruiken. Het is voor het eerst dat wetenschappelijk vaststaat dat het dampen van nicotine kanker kan veroorzaken. Het brengt schade aan in het dna van muizen, veroorzaakt longkanker en kan blaaskanker veroorzaken.

De hoeveelheid rook waar de muizen aan blootgesteld zijn, is volgens de onderzoekers vergelijkbaar met die van een persoon die zo’n drie tot zes jaar heeft gevaped. Nicotine, de kankerverwekkende stof waar het in dit onderzoek om gaat, is volgens Willemsen ‘voor veel mensen de hele reden waarom ze dampen’. “E-sigaretgebruikers dampen juist om die nicotineverslaving te stillen.”

22,5 procent longkanker

Van de veertig muizen die bloot werden gesteld aan e-sigaretten met nicotine gedurende 54 weken, kreeg 22,5 procent longkanker en 57, 5 procent ontwikkelde een voorstadium van blaaskanker. Geen van de twintig muizen die e-sigaretten rookten zonder nicotine ontwikkelde kanker gedurende de vier jaar dat de muizen werden onderzocht.

Willemsen, die ook hoogleraar Tabaksontmoedigingsbeleid is aan de Universiteit Maastricht: “Het is altijd de vraag of zo’n studie op muizen veralgemeniseerd mag worden naar mensen. Eerder is de relatie tussen tabaksrook en kanker ook zo onderzocht. Daar bleek later ook dat risico’s voor mensen aanzienlijk zijn. Nu moeten we kijken of er inderdaad kanker ontstaat bij mensen die langdurig gevaped hebben.”

Leon van den Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), riep maandag op tot een totaalverbod op de e-sigaret. Hij wil dat er ‘geen enkele e-sigaret Nederland meer inkomt’, omdat mensen er onder andere fors bloed van gaan ophoesten en er nieuwe afwijkingen aan de longen zijn geconstateerd. “Je kunt natuurlijk zeggen dat muizen geen mensen zijn, maar het is wel een aanwijzing dat nicotine vapen bijdraagt aan kanker.”

Volgens de Amerikaanse hoofdonderzoeker Moon-Shong Tang is het ‘voorzienbaar dat als je e-sigaretten rookt, er allerlei ziektes door kunnen worden veroorzaakt’, zo verklaarde hij zijn uitkomsten in Amerikaanse media. “Op lange termijn veroorzaakt het waarschijnlijk kanker. E-sigaretten zijn slecht nieuws.”

‘Volksgezondheidsramp’

Longarts Van den Toorn vervolgt schertsend: “Het is prachtig dat de NVWA die stoffen heeft goedgekeurd, maar niet alles wat je opeet kun je ook dampen. Van een suikerspin eten krijg je niets, maar mensen die langdurig suikerspinnen maken kunnen daar een suikerspinlong van krijgen, omdat zij continu een kleurstof inademen die daarin wordt gebruikt. Een e-sigaret die naar appels ruikt, is niet per definitie gezond. Sommigen mensen zeggen tegen me: het is allemaal nog niet zo bekend wat die e-sigaret veroorzaakt, waarom doe je zo moeilijk? Wij doen juist zo moeilijk, omdat we weten dat we anders een volksgezondheidsramp tegemoet gaan.”