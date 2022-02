Onderzoek: discriminatie van moslims wordt steeds verder genormaliseerd

Beeld Getty Images

Dat staat in een nieuw onderzoek naar moslimdiscriminatie dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Voor veel moslims is de normalisatie van islamofobie een ‘groot probleem’ waar men zich maar ‘moeilijk’ tegen kan verweren. ‘Mensen worden moe van alle achterstelling en discriminatie en leren er op een gegeven moment noodgedwongen maar mee te leven.’

De onderzoekers stellen dat het geen representatief onderzoek is, maar het vooral inzicht biedt in hoe discriminatie door veel Amsterdamse moslims wordt ervaren. Het gaat onder meer over het onderwijs. Jongeren krijgen te maken met islamofobe reacties van medeleerlingen en van docenten en ‘bijna alle deelnemers’ zeggen problemen te hebben met het vinden van een stageplaats, terwijl het medestudenten zonder migratieachtergrond wel lukt.

Die lijn zet zich door als zij de arbeidsmarkt opgaan: ze worden vaak afgewezen vanwege hun achternaam en achtergrond en krijgen bij sollicitatiegesprekken te maken met ‘volstrekt irrelevante vragen’ zoals hoe ze over ‘man/vrouw verhoudingen, terrorisme, lhbtiq+ of over loyaliteit aan Nederland’ denken. Wanneer zij hierover aan de bel trekken wordt hen doorgaans verweten ‘niet tegen een geintje te kunnen’ of ‘de racismekaart te trekken’.

Haatspeeches

In de openbare ruimte ervaren zij ook veel discriminatie. Vrouwen met een hoofddoek worden uitgescholden (“Ga terug naar je land”, “Alle terroristen moeten oprotten”, “Daar loopt weer zo’n tent”) en het leidt soms zelfs tot fysiek geweld waar ze worden geslagen of bespuugd. In zowel het openbaar vervoer als in winkels hebben veel moslims de indruk dat zij niet begroet worden wegens hun geloof, dat ze ‘angstig’ aangekeken worden of dat ze juist ‘continu achtervolgd’ worden.

Voor de normalisatie van de discriminatie wijzen geïnterviewden ook naar de toenemende invloed van het ‘uiterste rechtse spectrum’ van de politiek: JA21, PVV en FvD. Zij zouden het publieke debat zo beïnvloeden dat er over allerlei maatregelen gediscussieerd wordt – zoals wetsvoorstellen als het boerkaverbod of ‘niet proportionele wetgeving’ in het kader van terrorismebestrijding – die ‘grondwettelijk niet te verdedigen zijn’ en ‘niet ter discussie’ zouden mogen staan. ‘Voorkom dat dit soort wetgeving bevolkingsgroepen uit elkaar speelt,’ aldus de onderzoekers.

De media speelt in de beeldvorming ook een belangrijke rol. Veel deelnemers vinden dat de manier waarop moslims geportretteerd worden polariserend werkt en bijdraagt aan een negatief zelfbeeld. Op sociale media komen veel ‘haatspeeches’ voorbij: het ene deel heeft een ‘olifantshuid’ hiertegen ontwikkeld, een ander deel zegt hier ‘nooit gewend aan te (willen) raken’ en vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat er niet meer aan vervolging en bestraffing wordt gedaan.

Reflectie is er ook richting de ‘eigen gemeenschap’. Verschillen tussen seculiere en islamitische Amsterdammers verdienen meer ‘respect’ en ‘opruiende predikers’ zouden dit niet moeten ‘ondermijnen’. ‘Uiterst conservatieve moslimorganisaties profiteren van (de gevolgen van) islamofobie en isoleren op deze manier jongeren.’

Moskeebestuurders

De onderzoekers spraken met vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vrouwenorganisaties, studentenorganisaties, jongerenorganisaties en sportclubs. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een groot aantal moskeebestuurders en islamitische scholen. Daarnaast is gekeken naar bestaande literatuur en is een vragenlijst door ruim dertig organisaties ingevuld over moslimdiscriminatie.

Aanbevelingen worden ook gedaan. Onder meer de gemeente krijgt daarin veel kritiek; werkgevers en uitzendbureaus moeten ‘keihard’ aangesproken worden op discriminatie. Ook moeten medewerkers ‘bijgeschoold’ worden op het gebied van moslimdiscriminatie en zijn meer ‘toegespitste voorlichtingen’ nodig.

Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid): “Het maakt duidelijk dat moslimdiscriminatie veel Amsterdammers dagelijks diep raakt en belemmert. Het bevat nuttige, maar ook pijnlijke inzichten in hun leefwereld en ook aanbevelingen die van meerwaarde zijn voor het gemeentelijk beleid.”

Verder zegt hij dat er recent is ingezet op een ‘divers en inclusief medewerkersbestand’ en de gemeente ook bezig is met het bestrijden van discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt. Dit rapport is het vierde rapport dat het afgelopen jaar naar buiten is gekomen. Eerder werden onderzoeken naar anti-discriminatie lhbtq’s, anti-zwartracisme en antisemitisme gepubliceerd. De gemeente onderzoekt hoe op scholen discriminatie en vooroordelen bestrijden een nog belangrijker speerpunt kan zijn.