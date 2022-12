Onderzoek Amsterdam UMC: neuroloog typt sneller dan microbioloog en patholoog

En zat een immens verschil tussen de snelste deelnemer in het Amsterdam UMC (136 woorden per minuut) en de langzaamste (8). Beeld Getty Images

Zorgmedewerkers onder de 30 jaar typen bijna dubbel zo snel als zestigplussers. Artsen met een typediploma zijn ongeveer 20 procent sneller dan collega’s zonder. En er is een immens verschil tussen de snelste deelnemer in het Amsterdam UMC (136 woorden per minuut) en de langzaamste (8).

Die bevindingen staan deze week in het British Medical Journal (BMJ), een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift dat in de kersteditie traditioneel ruimte maakt voor ludieke onderwerpen. Aan de studie deden bijna 2700 zorgmedewerkers van Amsterdam UMC mee. Er zijn liefst 1,3 miljoen toetsaanslagen geanalyseerd.

Belangrijke vaardigheid

“Het idee voor deze studie ontstond toen ik een arts zag die met twee of drie vingers een dossier bijwerkte,” zegt arts-onderzoeker Alex Schuurman, die binnenkort promoveert op longontstekingen. “Het is helaas realiteit dat typen een belangrijke vaardigheid is geworden in de hedendaagse zorg. Als zoveel van je werk bestaat uit administratie, leek me dat langzaam typen de werkdruk en het werkplezier niet ten goede komt.” Met collega-arts Ewoud Baarsma – net klaar met een proefschrift over de ziekte van Lyme – deed hij de studie naar digitale vaardigheden als bijproject.

Onderdeel was ook in hoeverre zorgmedewerkers (on)gelukkig waren met de hoeveelheid administratie. Medewerkers van gynaecologie waren het ongelukkigst, terwijl collega’s van afdelingen met minder patiëntencontact – microbiologie, pathologie, radiologie – gelukkiger waren. Artsen hadden lagere tevredenheidsscores dan verpleegkundigen of research-medewerkers. Snellere deelnemers bleken niet gelukkiger met de administratieve last.

Doorgeslagen balans

Het aanbieden van typecursussen aan personeel is wat betreft Schuurman en Baarsma dan ook een verkeerde conclusie van hun studie. “Wat we aan de kaak willen stellen, is dat de balans tussen de patiëntenzorg en de registratie daarvan is doorgeslagen,” aldus Baarsma. “Er zijn zorgmedewerkers die de helft van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Dat is van de zotte.”

Het onderwerp gaat Schuurman en Baarsma aan het hart. Met hun pleidooi ‘Laat de dokter weer dokteren’ vroegen ze eerder al aandacht voor het verminderen van de administratiedruk in de zorg. Ook ‘Ontregel de zorg’ is zo’n initiatief.

Keerpunt

Niet alleen zou een vermindering van de administratieve last kunnen bijdragen aan het verkorten van de huidige wachtlijsten, ook voegen vragenlijsten op enig moment niets meer toe, aldus Baarsma. “Bij de vijftiende beoordelingslijst die je onder ogen krijgt, is het vanzelfsprekend dat je die sneller en minder secuur invult. Daarmee zeg ik niet dat het zorgpersoneel de administratieve plichtplegingen nu niet serieus uitvoert, maar die regeldruk kent wel een keerpunt.”

Schuurman en Baarsma hopen dat de betrokken partijen in het zorgstelsel –onder meer het ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) – de studie met een glimlach tot zich nemen. En vervolgens werk maken van de serieuze ondertoon.