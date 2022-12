Onderzoek: 2022 hakte er meer in dan coronajaren

Veel mensen hadden tijdens de coronajaren het gevoel meer controle te hebben, zegt Jeroen Kester van het EenVandaag Opiniepanel. Beeld Getty Images/Maskot

Dat blijkt uit een peiling van het EenVandaag Opiniepanel, waarin 28.000 deelnemers terugblikken op het afgelopen jaar. Zij beoordelen hun leven in 2022 gemiddeld met een 5,4. Vorig jaar was dat cijfer nog een vol punt hoger: 6,4.

Voor veel mensen stond 2022 in het teken van een opeenstapeling van crises: de stikstofdiscussie, de opvangcrisis in Ter Apel en de woningnood worden door deelnemers vaak genoemd als zaken die hen raakten. Bovenaan de lijst staan echter de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen die Nederlanders voor hun kiezen kregen. Die hadden het grootste effect op het persoonlijk leven.

Arm en rijk

De peiling laat grote verschillen zien tussen arm en rijk. Vooral mensen die zeggen niet of nauwelijks rond te komen, geven het voorbije jaar een ruime onvoldoende. De prijsstijgingen hadden een negatief effect op hun geluk. Van de deelnemers met de krapste beurs zegt 92 procent minder gelukkig te zijn (geweest) als gevolg van de inflatie. 95 procent van hen vond 2022 een slecht jaar voor hun portemonnee.

Daar staan de mensen tegenover die nog altijd geld overhouden. Daarvan zegt slechts 3 procent financieel te lijden te hebben gehad. Slechts een derde van deze groep zegt minder geluk te hebben ervaren door de gestegen prijzen. Deze respondenten hebben de coronajaren 2020 en 2021 gemiddeld genomen dan ook zwaarder gevonden dan 2022, terwijl 58 procent van alle deelnemers juist dit jaar zwaarder vonden.

Machteloos

Veel mensen hadden tijdens de coronajaren het gevoel meer controle te hebben, zegt Jeroen Kester van het EenVandaag Opiniepanel. Door een mondkapje te dragen en afstand te houden, konden ze zelf een bijdrage leveren. Kester: “De crises van 2022 waren er zoveel tegelijk en daardoor zo overweldigend dat mensen er geen grip op kregen, zich machteloos voelden en uiteindelijk somberder werden.”

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek eerder deze week dat veel mensen somber zijn over hoe het land ervoor staat. Die bevindingen worden bevestigd door het Opiniepanel. Zo zegt maar 16 procent van de ondervraagden positief te zijn over hoe Nederland er nu voorstaat, tegenover 81 procent negatief. Over hun persoonlijke situatie zijn deelnemers gemiddeld wat beter te spreken: 60 procent is positief.

Het onderzoek is gehouden van 13 tot en met 29 december 2022. Aan het onderzoek deden 28.353 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.