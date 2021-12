Onderwijsraad: steeds vaker extra les tegen betaling op reguliere school

Leerlingen spelen het spel Parts of the Body en leren op deze wijze de Engelse naam voor lichaamsdelen. Beeld ANP

Het private onderwijsaanbod is volgens de raad ‘steeds meer verweven geraakt’ met het aanbod van publiek bekostigde scholen. ‘Zo zijn er scholen die een contract sluiten met een privaat huiswerkinstituut, dat diensten uitvoert voor de school in ruil voor gratis huisvesting en promotie van de commerciële dienstverlening.’

Scholen spelen meer en meer in op de behoefte bij ouders om hun kind bij te spijkeren, naast de reguliere lesuren. Meer dan een kwart van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs maakt bijvoorbeeld gebruik van aanvullend onderwijs, zoals huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentraining.

De Onderwijsraad ziet positieve en negatieve kanten aan deze ontwikkeling op reguliere scholen. ‘Het kan een stevige impuls van versterking, verbetering en vernieuwing geven aan het publiek bekostigde onderwijs. Maar privaat aanbod dat alleen toegankelijk is voor kinderen en jongeren van wie de ouders dat kunnen betalen, zet andere leerlingen op achterstand.’

Minder grip op onderwijskwaliteit

Nu ontbreekt een duidelijke opvatting van de overheid over het publieke karakter van het onderwijs en wat private invloed daarop betekent, concludeert de raad. En dat levert risico's op. Zo kunnen de groei en verstrengeling van het private aanbod ook leiden tot minder grip en zicht op de onderwijskwaliteit. Of dreigen leraren en schoolleiders niets meer te zeggen te krijgen over de lesinhoud.

Het advies luidt om de huidige afspraken over sponsoring en donaties wettelijk vast te leggen. De adviseur bepleit een verbod op reclame voor commerciële diensten of producten via de school. Leerlingen zouden via school geen folders mogen meekrijgen waarin bijvoorbeeld geadverteerd wordt voor een betaalde typcursus. Daarnaast stelt de raad voor om de vrijwillige ouderbijdrage los te koppelen van het individuele kind en in plaats daarvan ouders een gemaximeerde bijdrage te vragen.