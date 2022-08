Onderwijsminister: keuze voor vmbo, havo of vwo moet op latere leeftijd

Leerlingen van groep 8 maken nu nog een eindtoets, maar die gaat straks doorstroomtoets heten Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Momenteel maken kinderen in groep 8 een eindtoets die, samen met het schooladvies, bepalend is voor de keuze om naar vmbo, havo of vwo te gaan. Deze vroege selectie leidt tot ongelijke onderwijskansen, zeggen experts. Het is ook steeds moeilijker geworden om op de juiste plek te komen door op latere leeftijd alsnog te switchen van niveau of te ‘stapelen’.

Wiersma zegt: “We moeten op heel veel terreinen bereid zijn om verregaande keuzes te maken, ook op later selecteren. Wat mij betreft gaan we daarmee aan de slag, maar de vraag is: hoe snel kan dat? Want dan zijn we jaren verder, daar werk ik nu de opties voor uit. U hoort daar dit najaar meer over. Wat als een paal boven water staat: de kansenongelijkheid die we nu zien, komt mij de keel uit.”

Uitstellen

De Onderwijsraad adviseerde vorig jaar al het selectiemoment uit te stellen tot na een brede driejarige brugperiode. Dit zou betekenen dat het schooladvies en de toets aan het eind van het basisonderwijs komen te vervallen. In de eerste jaren daarna is dan ook feitelijk geen sprake meer van vmbo, havo of vwo.

Het is nog onduidelijk of minister Wiersma zo’n grote stelselwijziging wil inzetten. In het coalitieakkoord staat wel dat het kabinet brede en verlengde brugklassen wil stimuleren ‘met oog voor de talenten van elke leerling’. “We bevorderen doorstroom en differentiatie om leerlingen maximale kansen te geven in het voortgezet onderwijs.” Concrete ingrepen, zoals het afschaffen van de eindtoets, ontbreken echter.

De eindtoets wordt wel omgetoverd in een doorstroomtoets, is besloten. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken die vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.