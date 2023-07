Onderwijskwaliteit onvoldoende op IJburg en Sweelinck College

Het Sweelinck College in Zuid. Beeld Joris van Gennip

De onderwijskwaliteit van de havo-tak op het Sweelinck College is onvoldoende, concludeert de onderwijsinspectie. De school in Zuid kwam eerder dit jaar in het nieuws nadat het bestuur had besloten dat de school mede wegens ‘tegenvallende onderwijsresultaten’ moest sluiten. Dit was niet op tijd naar ouders en leerlingen gecommuniceerd.

Leerkrachten sprongen voor de leerlingen in de bres: juist op het Sweelinck krijgen zij de extra aandacht die ze nodig hebben, vonden de docenten. Uiteindelijk mocht de school openblijven. De betreffende bestuurder kondigde maanden later aan dat ze opstapte.

Na ‘meerdere signalen’ over de school te hebben ontvangen, startte de inspectie het onderzoek. ‘Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen,’ schrijft de onderwijsinspectie.

Het Sweelinck valt onder schoolbestuur Zaam, waar ook het Bindelmeer College toe behoort. Die school kreeg eerder dit jaar een onvoldoende voor de kwaliteit van de gehele vmbo-tak (vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gt).

Gebrek aan sturing

Ook op het IJburg College gaat te veel mis, concludeert de onderwijsinspectie. De gegevensverzameling is niet betrouwbaar, het pedagogisch klimaat schiet tekort, er is een gebrek aan sturing en personeel en de MR worden door bestuur en schoolleiding niet altijd herkend en erkend. Mede hierdoor krijgen alle niveaus – vmbo, havo en vwo – een onvoldoende.

De inspectie startte met gesprekken op de school vanwege zorgen over de sociale veiligheid. Omdat die gesprekken de zorgen niet wegnamen maar juist meer risico’s blootlegden, besloot de inspectie over te gaan op kwaliteitsonderzoek.

Onveilig klimaat

Het Parool sprak eerder uitgebreid met docenten die het IJburg College verlieten vanwege het onveilige klimaat op de school. Docenten waren angstig, werden bedreigd en voelden zich er onveilig. De vele gewelddadige incidenten in een klimaat waarin leerlingen overal mee weg leken te komen, maakten dat zo’n 35 docenten in de maanden voor de zomervakantie vertrokken of besloten na de vakantie niet meer terugkeren.

Directeur-bestuurder Jolanda Hogewind zei later in een interview dat ze ‘nog steeds geen onveilig klimaat herkent op het IJburg College’. De onderwijsinspectie concludeert hetzelfde: ‘De indruk wordt gewekt dat het aan de leraren ligt, die niet met de veranderende leerlingpopulatie om kunnen gaan. Er is echter eerder sprake van een gebrek aan gezamenlijkheid van verwachtingen over gedrag van leerlingen voortkomend uit een gebrek aan sturing.’

Of het IJburg College in de huidige vorm nog blijft bestaan, is nu de vraag. In maart lieten de bestuurders van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) en IJburg College weten dat ze willen fuseren. ‘Als alles goed verloopt, valt het IJburg College vanaf 1 januari 2024 onder de MSA,’ schrijven de besturen in de brief aan ouders, verzorgers en leerlingen.

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.

