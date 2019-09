Onderwijsbonden kondigen staking aan om lerarentekort

Onderwijsvakbonden gaan op 6 november in staking om nogmaals te benadrukken hoe tragisch het lerarentekort in Nederland is. Dat besluit werd vrijdagochtend genomen nadat duidelijk werd dat een Amsterdamse basisschool door een tekort aan leraren de deuren moet sluiten.