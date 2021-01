Onderwijsbond: Uitgelekt OMT-advies zorgt voor onrust bij leraren

Beeld ANP

Op sociale media uiten leraren hun zorgen over de veiligheid op school, nadat zaterdag het OMT-advies aan het demissionaire kabinet uitlekte. Volgens het OMT zou het verantwoord zijn om per 8 februari de deuren van basisscholen en kinderopvang weer te openen.

Eerder zei minister van Financiën Wopke Hoekstra al dat het raar moet lopen, willen de basisscholen niet op 8 februari weer opengaan. Minister-president Mark Rutte schaarde zich vrijdag achter die uitspraak.

‘Onnodige onrust’

Maar voor leerkrachten komt deze mogelijke ommezwaai in het beleid onverwacht. Zij vragen zich af welke maatregelen er worden getroffen om het coronavirus buiten de deur te houden. “Is het raar als ik (60+, diabetes), als de scholen toch weer open gaan, mijn bestuur eens vraag hoe ze gaan zorgen dat ik veilig kan werken? Want mijn lokaal is te klein en de ventilatie onvoldoende,” reageert leerkracht speciaal basisonderwijs Marietta op Twitter.

Thijs den Otter van de Algemene Onderwijsbond bevestigt dat er veel van dergelijke zorgen van onderwijzers binnenkomen. “Op zich willen de meeste mensen die in het onderwijs werken het liefst dat de scholen weer open gaan. Maar het moet volgens het OMT wel op een verantwoorde manier kunnen. Hun advies hebben we nog niet gezien. De communicatie - weer via een lek - zorgt voor onnodige onrust. Waarom kan men niet wachten tot het advies geheel is afgetikt en iedereen kan lezen welke maatregelen er nodig zijn voor kinderen en onderwijspersoneel?”

Een leerkracht is een petitie gestart om personeel op basisscholen te laten vaccineren voordat de scholen opengaan. Leerkrachten worden anders blootgesteld aan een bovengemiddeld risico om besmet te worden, valt op de website te lezen. De petitie is zondag rond het middaguur meer dan tweeduizend keer ondertekend.