Onderwijsbond: tweedaagse onderwijsstaking in januari

De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op om donderdag 30 en vrijdag 31 januari opnieuw te gaan staken. ‘We voeren de druk op.’

“Na alle demonstraties heeft het kabinet nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld voor het onderwijs. We voeren de druk op, de actiebereidheid is enorm,” zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

Volgens de grootste onderwijsbond van Nederland staat 90 procent van de leden achter vervolgacties. “We trappen 2020 daarom af met een tweedaagse staking. Er moet structureel geld bij voor het onderwijs. Zolang dat geld er niet komt, blijven wij actievoeren.”

Achterban

De organisatie Leraren in Actie gaat in ieder geval meedoen, liet een woordvoerder weten. De jonge organisatie heeft een achterban van bijna 2100 leden.

CNV Onderwijs beraadt zich nog. De bond heeft net als de AOb een peiling gehouden onder leden over de vraag hoe het nu verder moet, maar moet de uitkomsten nog analyseren en bespreken, aldus een woordvoerster. “De ledenpeiling is pas gisteravond gesloten.” Later in de week verwacht ze een besluit van het bestuur. Inhoudelijk deelt CNV Onderwijs de mening van de AOb dat er structureel geld bij moet.

Door het grote lerarentekort op basisscholen is de werkdruk voor onderwijzend personeel volgens de bond enorm gestegen. Maar ook op middelbare scholen vallen lessen uit en komen steeds meer onbevoegde docenten voor de klas te staan.

Hoe de acties er in januari precies uit gaan zien is nog niet bekend. Op 6 november staakten leraren ook al massaal.