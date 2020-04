Onderwijs na 11 mei: vaste looproutes, geen ouders bij school en zeeppompjes in elke klas

Beeld EPA

Dat staat in het protocol dat onderwijsorganisaties en vakbonden woensdag met elkaar hebben opgesteld. Scholen moeten zelf een plek aanwijzen waar leerlingen afscheid kunnen nemen van hun vader of moeder – niet allebei. Leraren moeten dat in goede banen leiden. Om te voorkomen dat iedereen tegelijk komt, moeten er gespreide haal- en brengtijden komen.

GGD

Met het ‘handboek’ kunnen scholen zelf aan de slag om te kijken hoe zij de opening van hun school kunnen regelen. Daarin staat ook dat scholen die ‘meer dan één ziektegeval (corona)’ hebben, de GGD moeten waarschuwen.

Eerder werd al bekend dat scholen na de meivakantie niet met halve klassen gaan beginnen, maar dat de helft van alle klassen een hele dag naar school gaat. Dat betekent bijvoorbeeld dat groep 1 tot en met 4 de ene dag naar school gaan en groep 5 tot en met 8 de andere dag. De helft van het onderwijs wordt zo op school gegeven, de andere helft blijft afstandsonderwijs met huiswerkopdrachten.

Kinderen uit één gezin

Daarbij gaan scholen proberen kinderen uit één gezin op dezelfde dag naar school te laten gaan. Daarmee willen zij voorkomen dat ouders elke dag een ander kind naar school moeten brengen. Ook de noodopvang, voor kinderen van ouders met vitale beroepen, blijft beschikbaar.

In de klas worden straks de regels van het RIVM zoveel mogelijk nageleefd. Leraren houden onderling anderhalve meter afstand, bewaren die afstand ook zoveel mogelijk met leerlingen in de klas. Scholieren zelf hoeven onderling geen afstand te houden. Leraren dragen geen mondkapje, stelt het stuk. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerkrachten in het speciaal onderwijs die medische handelingen moeten verrichten. Zij mogen dan wel persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Musical

Speelgoed en leermiddelen die door meerdere kinderhandjes worden aangeraakt, worden ‘met enige regelmaat ontsmet’. Klaslokalen worden dagelijks intensief schoongemaakt. Schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door. Het is niet bekend wat dit betekent voor de groep-8-schoolmusical. Daar laat het protocol zich niet over uit.