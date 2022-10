Onderwijs krijgt steeds meer geld én nog lossen de problemen niet op

Een leeg klaslokaal in het Metis Montessori Amsterdam. Scholen hebben steeds meer moeite vakleraren te vinden, waardoor het kan gebeuren dat sommige vakken niet kunnen worden onderwezen. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

De meeste mensen zijn het er wel over eens dat het ­lerarentekort geen taboe- onderwerp mag worden. Het probleem is enorm en drukt een zware stempel op onze maatschappij. Toch dreigt er een ­zekere vermoeidheid op te treden als het gaat over de problemen in het onderwijs. Niet onbegrijpelijk, want de problemen zijn bepaald niet nieuw.

De afgelopen twintig jaar is er structureel meer geld naar het onderwijs gegaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) pronkte ook nu weer bij het bekend­maken van de begroting met extra geld dat in het ­onderwijs wordt geïnvesteerd.

De mensen die ‘met hun voeten in de modder staan’, hebben echter niets aan geld alleen. Meer euro’s betekent niet dat er opeens wel een blik leraren kan worden opengetrokken, een ­bonus verlaagt de werkdruk niet en aangezien school meer is dan opvang, blijft het onwenselijk dat onbevoegde mensen voor de klas ­komen te staan.

Meer geld, minder resultaat

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat de overheid sinds 1970 steeds meer geld aan onderwijs uitgeeft. Beperken we ons tot de CBS-cijfers van de laatste twintig jaar, dan zien we dat de overheidsuitgaven aan onderwijs in die periode ruimschoots zijn verdubbeld: van 18,4 miljard euro in 2000 naar dik 37,9 miljard in 2020.

Met het groeien van de onderwijsuitgaven, stapelden ook de problemen zich op. Inmiddels is er is een enorm lerarentekort – alleen Amsterdam heeft in het basisonderwijs al 463 fte aan vacatures en 340 fte in het middelbaar onderwijs). Het tekort aan schoolleiders is zelfs nog groter. Intussen zitten de leerprestaties van kinderen in een neerwaartse spiraal en groeit het aantal aanvragen voor speciaal onderwijs explosief, mede doordat er minder bevoegde en minder bekwame leraren voor de klas staan.

“Als een minder bekwame leraar niet kan omgaan met kinderen die in andere tempo’s leren, classificeert die hen eerder als kinderen die op het speciaal onderwijs thuishoren,” zei Joost van Caam, directeur van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen, eerder in deze krant. Hij ziet dat het systeem vastloopt. Ook middelbare scholen kunnen leerlingen niet meer alles bieden. Hele leerjaren krijgen nu bijvoorbeeld geen Duits en voor andere vakken moeten scholen kiezen: of een vakleerkracht voor de brugklassers of eentje voor de examenleerlingen.

Personeel lekt weg

Onderwijzers, bestuurders en ouders zien van dichtbij dat ‘het’ anders moet en dat geld alleen niet helpt. “Je kunt stellen dat scholen er niet in slagen goed te functioneren in hun rol als werkgever,” zegt arbeidsmarktdeskundige Ronald Dekker.

Net als socioloog Thijs Bol, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar de relatie tussen onderwijs, arbeidsmarkt en kansenongelijkheid, ziet hij dat het anders moet, dat het probleem van het lerarentekort niet ­direct ontstaat bij de instroom, maar bij de uitstroom. Dekker: “Aan de achterkant van alle ­onderwijsorganisaties zit een enorm gat, waar personeel weglekt. Daarom lukt het vaak niet de zaak, want een school is een organisatie, ­bemenst te krijgen.”

Cijfers van het ministerie van OCW laten zien dat meer dan een kwart van de leerkrachten in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs binnen drie jaar besluit te stoppen als ­onderwijzer. “Dat zijn allemaal mensen die een vakopleiding hebben gedaan. Zij hebben ervoor gekozen onderwijzer te worden, hebben er vaak vier jaar voor gestudeerd en als ze dan besluiten te stoppen, dan gaat er iets niet goed bij de werk­gevers,” zegt Dekker.

Als een van de oorzaken ziet hij de administratieve taken die op het bordje van leraren zijn ­komen te liggen.

Directeur als bedrijfsleider

De discussie over het lerarentekort draait niet om de vraag waarom mensen geen leraar willen worden, zegt Bol. “Het draait om de vraag waarom mensen zo snel uit het onderwijs vertrekken.”

“Leraren willen lesgeven, kinderen helpen en kennis overdragen,” zegt Dekker. “Nu zie je bij elke school hetzelfde probleem: administratie komt erbij, oudermanagement, allerlei verplichte toetsingen, extra taken waar ze niet voor hebben gekozen. De werkdruk loopt daardoor op en het werkplezier neemt af.”

Schooldirecteuren hebben buiten het verplichte curriculum ruimte om het onderwijs zelf in te richten en kunnen bijvoorbeeld ook ‘andere’ medewerkers aannemen voor de administratieve taken, zodat ze leerkrachten binnenboord kunnen houden. “Dan kunnen leraren zich concentreren op waar ze goed in zijn en op wat ze leuk vinden: kennis overdragen.”

Hier ligt een belangrijke taak voor de school­directeuren. Zij zijn de bedrijfsleiders van de ­basisschool en de middelbare school en als zodanig van grote betekenis voor het bijeenhouden van het team.

Onderzoek uit Zweden heeft aangetoond dat een schooldirecteur een voorbeeldrol heeft binnen een school en een belangrijke rol speelt in het creëren van een positieve werkomgeving. Het onderzoek benoemt expliciet dat het begin van een loopbaan in het ­onderwijs voor een ­leraar cruciaal is; dat ze zich welkom weten, bijvoorbeeld. Ook de begeleiding van beginnende leraren is erg belangrijk.

Bespottelijk lapmiddel

Er is echter ook een tekort aan schoolleiders: er staan meer dan 850 vacatures open. Een zogenoemde meerscholendirecteur is daardoor steeds minder vaak een uitzondering.

De focus moet worden worden verlegd van het aantrekken van leerkrachten naar het binnenboord houden van onderwijzers, zeggen deskundigen. Op korte termijn zal dat het lerarentekort niet oplossen, op langere termijn zal het er evenwel voor zorgen dat scholen niet meer met houtje-touwtjeoplossingen hoeven te werken, zoals een volle schoolweek met ‘iemand’ voor de klas.

Bol: “Op school leggen we de basis voor het ­leven van kinderen. Het beroep van leraar is een vak. Leerkrachten leren hoe ze moeten onderwijzen en hoe ze met kinderen moeten omgaan. Dat weegt niet op tegen een ‘externe professional’. Probeer je eens voor te stellen dat we bij ­andere onderbezette beroepen, die belangrijke ingrepen doen in je leven, ook even iemand anders inhuren. Alsof je bij je huisarts genoegen zou nemen met minder. Dat zouden we bespottelijk vinden.”