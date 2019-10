Ondernemingsraad Xs4all stapt naar de rechter om ‘wanbeleid KPN’

De ondernemingsraad van internetprovider Xs4all stapt naar de rechter om de opheffing door moederbedrijf KPN tegen te houden. Beeld ANP

“We hebben het besluit laten onderzoeken door onafhankelijke financiële experts,” zegt OR-voorzitter Daan Willems. “Daaruit blijkt dat de onderbouwing ernstige gebreken bevat en dat er een reële mogelijkheid is dat opheffing negatief uitvalt voor KPN, medewerkers en klanten.”

KPN besloot begin dit jaar Xs4all op te heffen en alle diensten vanaf zomer volgend jaar onder het eigen KPN-merk aan te bieden. De ondernemingsraad van de dochter wees dat voornemen in augustus af, maar KPN besloot het toch door te zetten. De centrale ondernemingsraad van het telecombedrijf is daarmee wel akkoord.

De stap naar de rechter volgt op vergeefs overleg tussen de ondernemingsraad van de dochter en de directie van het moederbedrijf. “We hadden meer verwacht van KPN,” zegt Willems. “Maar de gesprekken hebben niet tot een oplossing geleid. Wat bovendien naar voren is gekomen, is dat er een bod is geweest op Xs4all, van potentieel geïnteresseerde partijen. Dat zou voor ons ook een reële optie zijn geweest. Maar dat is door KPN niet eens aan ons gemeld.” Dat bod was afkomstig via de actiegroep ‘Xs4all moet blijven’, die de internetaanbieder zelfstandig wil doorstarten.

Zolang de procedure duurt, zal niet worden ingegrepen bij Xs4all. KPN had zich voorgenomen vanaf half oktober personeel over te plaatsen. “Maar er is toegezegd daarmee te wachten tot alle procedures zijn afgerond.”

Medewerkers

Desondanks maakt de raad zich ook zorgen over de medewerkers van Xs4all. Een groot deel van hun functies overlapt met die van KPN’ers. “Er zit in de plannen een grote besparing op personeelskosten. Maar KPN wil niet zeggen waar die valt, bij de medewerkers van Xs4all of van KPN. Ook geven ze geen duidelijkheid waar mensen komen te werken. In het besluit van KPN is alleen duidelijkheid over de eerste zes maanden, daarna hebben we geen idee meer wat er gebeurt. Dat zorgt voor onrust bij medewerkers.”

De ondernemingsraad overweegt naast de rechtszaak nog een andere juridische procedure te starten. De raad vermoedt dat KPN jarenlang heeft aangestuurd op opheffing van Xs4all. “We zouden de rechter kunnen vragen om een onderzoek naar wanbeleid,” zegt Willems. “Dat gaat over een grotere periode en de jaren hiervoor. Dat is een aparte procedure, vanwege het enquêterecht van de raad. We overwegen dat serieus.”

Een datum voor de rechtszaak is nog niet bekend.