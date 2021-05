Ondernemers worden genekt door enorme coronaschuld Belastingdienst

Beeld Getty Images

Als het kabinet vasthoudt aan de eis dat achterstallige coronabelastingen vanaf oktober binnen drie jaar terugbetaald moeten worden, vallen veel bedrijven alsnog om.

Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro naar de belastingschuld bij ondernemers.

Bijna 200.000 bedrijven – ruim 10 procent van het totaal – hebben in totaal 16 miljard euro coronaschuld bij de Belastingdienst, omdat ze sinds de uitbraak hun aanslagen helemaal of deels hebben laten liggen.

Zo hebben 16.000 horecabedrijven momenteel 943 miljoen euro schuld bij de fiscus. Maar ook in minder voor de hand liggende sectoren, is de belastingschuld hoog, onder meer het transport, de uitzendbranche en de industrie.

Vanaf 1 juli moeten ondernemers, zoals het er nu voor staat, weer belasting gaan betalen. Achterstallige aanslagen moeten vanaf 1 oktober stapsgewijs worden voldaan. Naast de schuld komt daar na dit jaar ook nog eens 4 procent invorderingsrente bij. Vóór oktober 2024 moet alles zijn afgelost.

Winst afstaan

Dat betekent dat die bedrijven een groot deel van hun winst de komende jaren naar de fiscus moeten overmaken. Zo moeten restaurants met schulden – 43 procent van alle etablissementen – drie jaar lang maandelijks een kwart van hun winst afdragen om uit de schuld te komen, ervan uitgaand dat die dan alweer op pre-coronaniveau is. Cafés met schulden zouden negen maanden lang al hun verdiensten aan de belastingen moeten afdragen.

Ook in de winkelbranche is de nood hoog. De 420 schoenenwinkels met schulden zouden gemiddeld 14 maanden hun totale winst moeten afstaan voordat ze schuldenvrij zijn, kledingzaken bijna twee jaar. Cateraars en kantinebeheerders met fiscale schuld komen niet eens aan de maximumtermijn; zij zouden vier jaar lang al hun winst moeten afdragen om schuldenvrij te worden.

Op voorspraak van werkgeversorganisaties en brancheverenigingen kijkt het ministerie van Financiën nu naar het verder opschuiven van de datum waarop met terugbetalen moet worden gestart, mogelijk naar zomer 2022. Ook wordt nagedacht over een langere terugbetalingstermijn, tot vijf jaar, terwijl de beroepsgroepen het liefst tien jaar zouden zien. Kwijtschelden, waartoe een deel van de ondernemers oproept, zit er vooralsnog niet in.

Mogelijke verlenging

“De omvang van de belastingschuld en het aantal bedrijven dat uitstel heeft gevraagd, verschilt sterk per branche,” zegt Franka Rolvink Couzy van ABN Amro. “Maar het valt op dat er veel ondernemers tussen zitten uit branches die in ketens zitten. Zoals de beveiligingssector, met bedrijven die de beveiliging evenementen en horeca doen. Of de uitzendsector. Dat maakt het lastig om een oplossing te vinden. Je zou voor maatwerk willen gaan.”

Per sector een oplossing vinden, is een probleem. “Een branche als de detailhandel is zo divers. Van supermarkten die het goed hebben gedaan tot kledingzaken die hun deuren moesten sluiten. Dan moet je uitsplitsen op bedrijfsniveau of op sectorniveau. De vraag is of je dan alle gedupeerden er uithaalt.”

Het kabinet kijkt ook naar verdere verlenging van de steunmaatregelen voor bedrijven. Dat is niet onomstreden. Het Centraal Planbureau (CPB) wil dat de regering coronahulp vanaf deze zomer afbouwt omdat anders de risico’s voor de schatkist te groot worden. DNB-president Klaas Knot riep eerder op vanaf juli alleen nog probleembedrijven te steunen.

Te snel stoppen leidt er toe dat alsnog bedrijven failliet gaan die al meer dan een jaar met gemeenschapsgeld overeind zijn gehouden. Die betalen dan ook hun belastingschuld en te veel betaalde coronasteun niet meer aan de overheid terug.