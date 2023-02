Ondernemers vrezen voor toekomst na nieuwe loonstijging: ‘Het wordt te veel’

Het Bijenkorfpersoneel voert actie voor een beter salaris. Beeld ANP

De Eerste Kamer sprak deze week over een wetsvoorstel van PvdA en GroenLinks, dat de invoering van een minimumuurloon regelt. Nu is het minimumloon nog per maand en gelijk voor iedereen. Terwijl sommige werknemers 40 uur werken en anderen een 38- of 36-urige werkweek hebben. Per uur kan het minimumloon dus flink verschillen.

PvdA en GroenLinks vinden dat werknemers die meer uren werken ook meer moeten verdienen. Daar zijn de werkgevers het in principe mee eens. Maar de indieners nemen nu de 36-urige werkweek als uitgangspunt. Dat betekent dat iedereen die meer uren voor het minimumloon werkt, er in salaris op vooruitgaat.

En dat is een probleem, zeggen de werkgevers. Zeker omdat het minimumloon dit jaar al met 10 procent is gestegen. “En het gaat niet alleen om de stijgende lonen”, zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland (ONL), waar veel kleine bedrijven bij zijn aangesloten. “De kosten stijgen op alle vlakken. En dan moeten bedrijven ook nog investeren in verduurzaming. Het wordt te veel in te korte tijd.”

Vrees voor faillissementen

Werkgevers wijzen erop dat veel bedrijven in coronatijd al flink ingeteerd hebben op hun reserves. En veel bedrijven hielden het hoofd boven water omdat ze tijdelijk geen belasting hoefden te betalen.

Maar die belastingvakantie is voorbij. En tegelijkertijd zien ondernemers de kosten voor salarissen oplopen en gaat de energierekening door het dak. En daar komt ook nog de hoge inflatie overheen. Al met al leidt dat tot faillissementen en bedrijfsbeëindigingen, vrezen de brancheorganisaties.

In de laatste Kleinbedrijf Index, een driemaandelijks onderzoek onder kleine bedrijven van de Hogeschool Utrecht, ondernemersorganisatie ONL en kredietverstrekker Qredits, verwacht 7,4 procent van de ondernemers te moeten stoppen. Vooral in de horeca en de culturele sector kunnen veel ondernemers het zout in de pap niet verdienen. Maar ook bijvoorbeeld marktkooplui, hoveniers en bloemisten hebben het vaak zwaar.

Geleidelijke invoering

Ondernemers zijn niet tegen hogere salarissen voor hun personeel. Ze zien ook wel dat mensen moeite hebben de rekeningen te betalen door de hoge inflatie.

Biesheuvel ziet dat er te veel lastenverhogingen op het kleinbedrijf afkomen. “Het beeld is dat de bedrijfswinsten hoog zijn, kijk naar Shell. Maar er is maar een heel klein percentage bedrijven dat hoge winsten maakt. De verdiensten in het kleinbedrijf zijn vaak marginaal.”

“De wet tegenhouden is een illusie”, beseft Biesheuvel. Maar er moet wel iets gebeuren. De brancheorganisaties hebben twee voorstellen. Ten eerste willen ze de verhoging van het minimumuurloon geleidelijk invoeren. Tegelijkertijd willen ze gecompenseerd worden voor de hogere lasten. Dat kan door werkgevers minder premie te laten betalen, bijvoorbeeld voor de WW-uitkering.

Historisch hoge winsten

Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van vakbond FNV is niet onder de indruk van de klachten. “Bedrijven schreeuwen altijd moord en brand bij loonsverhogingen. Ze waarschuwen voor banenverlies en faillissementen. maar die voorspelling komt nooit uit. Integendeel een hoger minimumloon is goed voor de economie, omdat het geld dat wordt verdiend, ook weer wordt uitgegeven. Dat is namelijk hard nodig.”

De noodkreet van bedrijven dat ze de loonsverhoging niet kunnen betalen neemt Boufangacha niet serieus. “Er is geld genoeg, de winsten zijn historisch hoog. Werkgevers hebben gewoon geen zin om winst in te leveren voor een leefbaar loon voor hun werknemers.”