Ondernemers met ‘unieke functie’ uitgezonderd van druktebeleid Wallen

Mbarki reageert in de brief op aanbevelingen die de stadsdeelcommissie Centrum had gedaan over de in april aangekondigde nieuwe regels. Burgemeester Femke Halsema kwam toen met een trits aan nieuwe maatregelen om de drukte in het Wallengebied te beteugelen zoals een breder alcoholverbod, vroege sluitingstijden en kleinere terrassen.

Daarover ontstond veel consternatie bij veel horecaondenemers uit de buurt, die de steeds strengere regels hekelen. De stadsdeelcommissie opperde in juli al dat de gemeente maatwerk zou moeten aanbieden aan ondernemers die een ‘unieke functie’ vervullen. ‘Zij vormen juist een belangrijk onderdeel van wat de binnenstad zou moeten zijn: een toonbeeld van creativiteit, diversiteit en levendigheid,’ schreef de commissie.

Volgens Mbarki deelt het college de mening dat ‘maatwerk het verschil kan maken’ en werkt het daarom voor sommige ondernemers aan een uitzonderingsclausule wat betreft de aangekondigde maatregelen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat voor sommige ondernemers de sluittijden niet vervroegd worden. Naar welke ondernemers en naar welke maatregelen er precies wordt gekeken, is nog niet bekend, maar in Mbarki’s brief wordt wel lhbtq-club Eagle in de Warmoesstraat genoemd als een plek waar mogelijk een uitzondering voor zou kunnen gelden.

Met het in april aangekondigde maatregelenpakket hoopt het stadsbestuur de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Bewoners van de oude binnenstad klagen al jaren over drukte en overlast door de toestroom van toeristen en dagjesmensen. In de plannen van burgemeester Halsema uit april stond ook dat er werd gekeken naar toegangspoortjes voor het gebied bij de Wallen, een prikkelende maatregel die tot flinke kritiek leidde.

In de brief schrijft wethouder Mbarki dat het college de mening deelt dat poortjes geen ‘wenselijke oplossing’ zijn voor de structurele problemen, maar dat het college het op dit moment ‘onverstandig acht om het instrument af te schrijven’. Wel benadrukt hij dat de optie ‘alleen in het uiterste geval’ overwogen wordt.

