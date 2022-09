Ondernemers halen bakzeil: asielopvang op cruiseschip Velsen gaat door

Het schip Silja Europa ligt aangemeerd aan de VOB-kade in Velsen-Noord. Beeld ANP

De ondernemers vroegen de gemeente Velsen via een voorlopige voorziening in te grijpen. Ze vrezen voor een onwerkbare situatie voor hun nabijgelegen bedrijven en stelden onder meer dat de situatie aan de kade onveilig is voor de bewoners van het schip. De werkzaamheden van hun bedrijven zouden stank- en geluidsoverlast voor de asielzoekers veroorzaken.

De rechtbank Noord-Holland heeft het verzoek afgewezen. Het belang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om onmiddellijk met de opvang aan de kade in Velsen te beginnen, weegt zwaarder dan de belangen van de ondernemers, vindt de rechtbank. Ook stelt de rechter dat onvoldoende onderbouwd is dat het cruiseschip bij een bedrijf met gevaarlijke activiteiten ligt. De gemeente zet bovendien hekwerken neer waardoor de bewoners van het schip de bedrijventerreinen niet kunnen betreden.

Menselijke opvang

‘Goed nieuws: vluchtelingen mogen aan boord van de Silja Europa!’ reageert burgemeester Frank Dales van Velsen op Twitter. ‘Ik ben blij dat we in Velsen bijdragen aan de oplossing van de crisis. Vluchtelingen krijgen de menselijke opvang die ze verdienen.’

Aan de komst van het schip ging een hele soap vooraf. Het kabinet had een aantal cruiseschepen gehuurd, maar kon amper plekken vinden om ze aan te laten meren. Alleen Velsen toonde zich bereid, maar daar bleek de kade niet veilig genoeg om het enorme gevaarte te laten aanmeren. Inmiddels is de kade in overleg met Rijkswaterstaat aangepast. Ook Amsterdam heeft inmiddels toegezegd een cruiseschip te laten aanmeren voor de opvang van asielzoekers.

Bestemmingsplan

De opvang in Velsen is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Daarom heeft het COA een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is nog niet verleend. De gemeente heeft echter besloten de opvang te gedogen. Het schip is op 21 september aangemeerd aan de kade. Volgens de rechter verdient deze gang van zaken ‘niet de schoonheidsprijs’, maar is dat geen reden om een streep te zetten door de opvang.

De rechter vindt dat de gemeente Velsen voldoende maatregelen heeft getroffen om de asielzoekers veilig te kunnen opvangen. Tijdens een schouw afgelopen weekend werd dit bevestigd door onder meer de brandweer, politie, GGD, de Gasunie en Omgevingsdienst. Zo zijn er looproutes gemaakt, wordt beveiliging ingezet en is verlichting en cameratoezicht geplaatst.

Op het schip is het komende halfjaar plek voor zo’n duizend asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ze komen gespreid naar Velsen-Noord. “De uitspraak geeft duidelijkheid en betekent dat we verder kunnen,” zegt een woordvoerder van het COA. De eerste honderd asielzoekers kwam maandagmiddag met bussen uit Ter Apel.

Het COA heeft de extra plekken heel hard nodig. Deze zomer liep de Nederlandse asielketen helemaal vast, juist doordat er niet genoeg plekken waren.