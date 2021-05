Ondernemers diep in coronaschulden: ‘Het kabinet moet nadenken over kwijtschelden’

Modewinkelier Bart de Groot: ‘We zijn nu dag en nacht bezig. Ik ben nu aan het stutten, opbouwen moet nog komen.’ Beeld Nosh Neneh

91.000 euro; voor zoveel staat elk van de 2700 modewinkels in Nederland gemiddeld alleen al bij de Belastingdienst in het krijt. Gemiddeld. De Amsterdamse modewinkelier Bart de Groot kijkt er niet van op.

Uitgaande van de winst die een modewinkel in 2019 maakte, zou hij bijna twee jaar lang al zijn verdiensten naar de fiscus moeten overmaken om weer uit de schuld te komen. “Maar je kunt niet zomaar uitgaan van 2019,” zegt De Groot, die vijf winkels uitbaat, waaronder Cowboys2catwalk en Comme des Garçons. “Het gaat nog tijden duren voordat we daar ook maar in de buurt komen, als dat al gebeurt.”

Terugbetalen zal dus nog veel langer duren. Langer ook dan de drie jaar die de fiscus daar vanaf 1 oktober voor heeft uitgetrokken. “Dat kan gewoon niet. Ik heb niet alleen schulden bij de Belastingdienst, maar ook bij mijn huisbazen en bij leveranciers. En ik moet een beetje NOW (loonsteun) en vanaf 1 juli TVL (vaste lastencompensatie) terugbetalen.”

Niet alleen winkeliers dreigen onder de schuldenlast te bezwijken. “Wij zitten in de hoek waar de grootste klappen vallen,” zegt Riad Farhat van horecagroep 3 Wijzen uit Oost (3WO). “De horeca moest als eerste dicht en gaat als laatste open. Als we het allemaal moeten terugbetalen, zullen er heel wat bedrijven omvallen. Het is een optelsom van schulden, het groeit boven het hoofd.”

3WO probeert 19 zaken overeind te houden, waaronder Pacific, Bar Botanique en de Biertuin. “We overleven met staatssteun en hebben al ons spaargeld er doorheen gejaagd, ook privé. Dat hebben veel anderen ook gedaan.”

Spek en bonen

De horeca is dan ook nog lang niet in staat om ook maar aan terugbetalen te denken. “In drie jaar afbetalen gaan we niet redden. Dan houd je niks over. Anders zijn we voor spek en bonen weer aan het werk gegaan. De motivatie om door te zetten, raakt dan weg. Veel bedrijven zijn al technisch failliet. Als je nu die belastingschuld gaat innen, is dat definitief failliet.”

Volgens Farhat moet het kabinet de schuld, in ieder geval deels, kwijtschelden. “Dat moet het laatste stukje steun zijn om te zorgen dat de crisis niet nog groter wordt. Het duurt nog twee, drie jaar voordat we dit weer te boven zijn. We zijn, afgezien van de coronamaatregelen, een gezond bedrijf. Maar niet met deze molensteen om de nek. Het kabinet heeft er veel geld in gestoken dat we blijven bestaan, nu moeten ze er voor zorgen dat we niet alsnog omvallen.”

“Die belastingschuld wordt een groot probleem,” beaamt voorzitter Bart Drenth van MKB Amsterdam. “Een derde van onze leden heeft schuld bij de fiscus. Die drie jaar terugbetalingstermijn betekent dat je het dubbele van je normale belasting moet betalen. Dat beperkt het herstel van deze bedrijven ongelooflijk, laat staan het vermogen om ons uit de crisis te investeren.”

“Ik begrijp het dilemma van het kabinet. Je wilt wel eerlijk zijn. Wij zijn geen voorstander van selectief kwijtschelden. Je moet bedrijven gelijk behandelen en bedrijven die krom hebben gelegen om belasting te betalen, niet straffen.”

Niet vol te houden

Drenth roept het kabinet op om coronamaatregelen nu eens niet een paar maanden op te rekken of de ingangsdatum voor terugbetalen drie maanden op te schuiven, zoals tot nu gebeurde. “Wat zou helpen is dat we voor langere tijd meer zekerheid krijgen. De onzekerheid is enorm.”

Modewinkelier De Groot durft nog niet te veel aan de schuldenlast te denken. “Ik ben zo hard bezig mijn bedrijf te redden, dat ik hier nog niet aan toegekomen. Ik heb me mentaal nog afgesloten voor alles dat met terugbetalen heeft te maken. We zijn nu dag en nacht bezig. Ik ben nu aan het stutten, opbouwen moet nog komen. Daar kan ik dit niet nog bij hebben.”

“Ik heb het gevoel dat het lukt om ons er doorheen te trekken. Maar dan moet dit beschaafd worden opgelost. Het kabinet moet die termijn oprekken naar vijf of tien jaar en ook nadenken over kwijtschelden. Dit is niet vol te houden.”