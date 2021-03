Ondernemers: ‘De bank zet er meteen een rode vlag bij’

Beeld ANP

Sportbedrijf Toprow, onder meer bekend van de roeischool bij de Berlagebrug in Amsterdam, had 145.000 euro van de huisbank nodig. “We waren er al voor de coronacrisis mee bezig,” zegt eigenaar Jasper Smink. “Maar toen de ziekte hier uitbrak, ging de bank heel andere voorwaarden stellen. Absurde voorwaarden.”

Uiteindelijk kreeg Smink zijn lening. “Maar ik heb het vier keer moeten dekken. Voor die 145.000 euro hebben ze nu al onze boten en ons vastgoed aan de Sloterplas als onderpand. Plus dat ik me persoonlijk garant heb moeten stellen. Dat is een ton of zeven, acht waard.”

Alles kwijtraken

Zelfs als het bedrijf, dat op dit moment vanwege de lockdown en andere coronamaatregelen nagenoeg stilligt, omvalt, loopt de bank geen risico. “En de overheid, die voor een deel van de lening garant staat, ook niet. De enige die risico loopt ben ik. Ik loop de kans om alles kwijt te raken, banken en overheid niet.”

Ook andere ondernemers lopen bij de banken tegen een muur aan. “Onze bank heeft vorig jaar netjes alle aflossingen stopgezet, maar daarna bleef het stil,” zegt Michel Pais van horecagroep Unlimited Label. “Wij willen verder uitstel krijgen bij het aflossen, omdat we anders in juli weer moeten gaan betalen. Maar er zit niet veel schot in de zaak.”

Gedurende het coronajaar werd de bank alleen maar strenger. Zo kwam het horecabedrijf, onder meer bekend van Strand Zuid en Vondelpark3, op het strafbankje terecht. “We zijn bij de afdeling Bijzonder Beheer terechtgekomen terwijl we vóór corona altijd aan alle voorwaarden hadden voldaan. We worden nu dus extra onder de loep genomen. Onze accountmanager bij de bank heeft minder te zeggen, de risicomanagers trekken aan de touwtjes.”

“Bij banken zit de deur op slot,” zegt ook horecaondernemer Riad Farhat van 3WO. “Aan het begin van de crisis konden we nog zo’n lening regelen die door de overheid wordt gegarandeerd. Maar als ik daar nu voor aanklop, zegt de bank nee. Er gaat gewoon een dikke streep door. De deur is dicht. Herfinancieren van schulden is niet mogelijk. We moeten de komende maanden overleven door aflossingen op te schorten, kasstroom genereren en daarna stap voor stap terugbetalen. Maar daarvoor hebben we de bank nodig.”

Dat ondervond ook Joeri Salet, die in december Supperclub, Supperclub Cruise en Bar Rouge overnam van IQ Creative, waar hij ook actief is. “We hebben geprobeerd die overname via de bank te financieren. Maar die zetten er meteen een rode vlag bij. Dat was jammer, dat zag ik niet aankomen. Die afwijzing begreep ik niet.”

Over de dagelijkse relatie tussen IQ Creative en huisbank ING is hij wel tevreden. “Ook nu het allemaal langer duurt. Als je alles goed aanlevert, dan lukt het vaak ook.”

Onbuigzame banken

Volgens brancheorganisatie Konink­lijke Horeca Nederland lopen veel cafés, restaurants, cafetaria’s en hotels nu tegen onbuigzame banken aan. “Daar zit geen verbetering in. Het gaat eerder de verkeerde kant op,” zegt directeur Dirk Beljaarts. “Wij zien dat banken steeds strenger worden en meer eisen stellen, terwijl de overheid bij steunmaatregelen coulanter is geworden. Vorig jaar, bij het begin van de crisis,was het wel mogelijk om uitstel van betaling of langer lopende kredieten te krijgen. Nu niet meer. Als het vorig jaar kon, waarom dan nu niet?”

“Bovendien: we zijn er nog niet als de horeca weer open mag. Dan komen de belastingen, de achtergestelde huren, de facturen die zijn blijven liggen. Als de overheidssteun daarna wegvalt moeten er andere geldbronnen komen. Maar de banken halen steeds het magische woord ‘maatwerk’ van stal. Daarmee verschuilen ze zich alleen maar achter hun strenge regels. De extra zekerheden en garanties die het rijk en de bierbrouwers bieden, worden door de banken niet eens meegenomen.”