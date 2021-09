Ondernemer Eric Uleman zoekt de heilige graal van de wiet: bestendig zaad. ‘Dan heb je een oneindige geldmachine’

Terwijl de politiek voortsteggelt over het softdrugsbeleid, draaien Nederlandse ondernemers met geavanceerde technologie mee in de voorhoede van de bloeiende legale wietindustrie. ‘We hadden wereldwijd marktleider kunnen zijn.’

The middle of nowhere. Een betere benaming voor de plek is er niet. We staan op het platteland. Op een geheime locatie op ruim 200 kilometer van Amsterdam. Voor het gebouwtje liggen weilanden. In de verte draait een windmolen.

Wie door de ramen van het gebouwtje naar binnen kijkt, ziet vier witte zeecontainers die, in een hoek van het gebouw, op een gekke manier op elkaar gestapeld zijn. Het enige dat opvalt zijn de state-of-the-artbewakingscamera’s die elke beweging nauwlettend in de gaten houden.

De gestapelde zeecontainers bevatten een hennepplantage. Niet een van de illegaal getimmerde wiethokken die in Amsterdam en omstreken met de regelmaat van de klok worden opgerold, maar een hypermoderne testfaciliteit voor cannabis. Volledig legaal.

Pillen

De buren hebben geen weet van het bestaan van de wietfabriek. Volgens de eigenaar, ondernemer Eric Uleman van CannNext, is die anonimiteit ingegeven door veiligheid. “Je hebt geen zin dat er ineens inbrekers komen buurten,” zegt hij terwijl hij de toegangsdeur naar de containers opent. Direct slaat de wietlucht je tegemoet. Terwijl hij een witte overall aantrekt, legt hij uit hoe hij in de wereld van cannabis terecht is gekomen. “Mijn oma kreeg aan het eind van haar leven pillen om haar rustig te houden. Toen realiseerde ik me dat er helemaal geen alternatieven waren. Dat terwijl cannabis goed voor haar had kunnen werken.”

Uleman is niet het type vrije jongen uit de coffeeshopwereld. Integendeel. Hij werkte jaren als consultant voor internationale financiële instellingen als JP Morgan en Deutsche Bank. Dat is te merken. Hij spreekt de taal van de haute finance. Terwijl hij de deur van een van de twee ‘productiecellen’ opent, heeft hij het erover dat internationale private-equityfondsen steeds meer belangstelling hebben voor cannabis. Mede daarom investeerde hij een miljoen euro in het complex.

Wietproef

In de container schijnt roze licht over honderden wietplantjes die allemaal in bloei staan. Terwijl een medewerker buiten achter een computer zit, loopt Uleman naar binnen. Lasersensoren houden de groei van de plantjes nauwlettend in de gaten. De ondernemer glimlacht even. “Ze staan er prachtig bij. En straks worden ze allemaal vernietigd.”

Het is de voorwaarde waaraan hij zijn vergunning te danken heeft. Hoe prachtig zijn plantjes er ook bij staan en hoe dik de wiettoppen uiteindelijk ook worden, geen milligram van het spul zal opgerookt worden in een joint. “We zijn een testfaciliteit. We zijn data-driven business. We verzamelen hier gegevens over planten, geen wiet.”

Niet dat Uleman geen wiet zou willen kweken. Tot zijn spijt kreeg hij geen vergunning voor het produceren van wiet voor medicinale toepassingen. Vervolgens richtte hij zijn pijlen op de wietproef. Dit najaar zou er in tien Nederlandse steden gestart worden met een experiment voor vier jaar waarin teelt en verkoop van cannabis legaal zijn.

Inmiddels zijn, na een strenge selectieprocedure, een aantal telers geselecteerd. Zij hebben inmiddels aangegeven meer voorbereidingstijd nodig te hebben dan de gestelde zes maanden om een kwalitatief goed product te kunnen leveren. Daardoor is nu onduidelijk wanneer de wietproef daadwerkelijk van start gaat. Uleman heeft daar in principe geen last van; bij het verdelen van de vergunningen voor de wietproef werd hij niet uitverkoren.

Fitnesstracker voor planten

CannNext koos na de tegenvallers een ander businessmodel. “We hebben hardware en software ontwikkeld waarmee we gewassen kunnen monitoren. Zie het als een hele dure fitnesstracker voor planten. Door continu te monitoren en te optimaliseren kunnen we bijvoorbeeld precies het beste moment vaststellen om te oogsten.” Om de vraag of bijvoorbeeld illegale kwekers dat ook niet al lang kunnen, moet Uleman even lachen. “Die gaan even snuffelen, voelen en knijpen en zeggen dan ja of nee. Wij werken op basis van harde data. Die coffeeshopjongens zijn echt nog lang niet zover.”

Uleman legt uit dat bij medicinale wiet de eisen net zo streng zijn als bij medicijnen. “Als er op het potje staat dat er 10 procent THC in zit, dan moet de bloem dat ook exact bevatten.” De legalisering van wiet in de VS voegt daar een financiële component aan toe. “Investeerders in hennepplantages willen harde garanties met betrekking tot return on investment. Dat betekent dat kwekers precies moeten weten hoeveel wiet ze per plant kunnen oogsten. Die hoeveelheid moet altijd hetzelfde zijn. Ons systeem helpt daarbij.”

Eric Uleman: ‘Die coffeeshopjongens gaan even snuffelen, voelen en knijpen en zeggen dan ja of nee. Wij werken op basis van harde data.’ Beeld Joris van Gennip

De heilige graal, vertelt de ondernemer, zit hem in zaad. “Als je bestendig hennepzaad kunt ontwikkelen, dus zaad dat altijd even goed werkt, dan heb je een oneindige geldmachine. Kijk maar naar Monsanto, dat is een zadenbedrijf dat miljarden waard is.”

Wispelturig beleid

Gerenommeerde bedrijven verdienen inmiddels goed aan de hennepteelt. In de kweekruimtes hangen lampen van Signify Lighting, de vroegere lampendivisie van Philips. Het Limburgse Grodan voorziet wietkwekers in de VS op industriële schaal van steenwol kweekplaten waarop de plant kan groeien. Uleman werkt inmiddels samen met Microsoft. Hij richt zich op de internationale markt, met klanten in Spanje, Denemarken en de Verenigde Staten.

Wanneer hij praat over de toekomst van de Nederlandse wietindustrie, neemt de financieel adviseur in hem het over. “De kennis is er wel. Maar ik denk dat professionele investeerders, ook bij de wietproef, nu geen geld willen stoppen in een kwekerij. Daar heb je al snel 10 miljoen euro voor nodig. Het Nederlandse beleid ten aanzien van legalisering van wiet is zo wispelturig dat je geen enkele garantie hebt dat je zo’n investering überhaupt terugverdient. We hadden wereldwijd marktleider op cannabis­gebied kunnen zijn, het is idioot om zo’n markt te laten liggen.”

Na de rondleiding gaan alle deuren weer op slot. Uleman en zijn medewerker reizen terug naar het kantoor in Amsterdam. Van daaruit kunnen ze alles in de gaten houden. “Als je alles geoptimaliseerd hebt, groeien die plantjes vanzelf.”